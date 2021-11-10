10.11.2021
21:33
436
Желток
Известный якутский антиквар решила проблему с QR-кодом
С введением в Якутске входных QR-кодов начались массовые неудобицы. Одна из них — столпотворения при проверке: люди достают телефоны, копаются в них, ища заветный квадратик, затем предоставляют паспорта , охранники все это сканируют, сверяют…
Известный в Якутии антиквар Майя Мордовская на своей странице в Фейсбуке рассказала: «Мы вчера наблюдали как люди мучаются, доставая телефоны и роясь в них. А мы значки на одежду прицепили и ничего, несколько охранников на постах заценили удобство. Просто подносят свой пестик и вуаля. Да и смотрится как элемент одежды».
Якутянка свой QR-код нанесла на обычный значок, носит его на верхней одежде и предъявляет при необходимости. Возможно, это новый тренд.
Фото: https://www.facebook.com/mayamordovskaya
Источник: https://www.facebook.com/mayamordovskaya
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.11.2021
498
10.11.2021
123
10.11.2021
435
10.11.2021
149
10.11.2021
574
10.11.2021
309
10.11.2021
163
10.11.2021
490
10.11.2021
186
10.11.2021
153
10.11.2021
856
10.11.2021
269
10.11.2021
163
10.11.2021
307
10.11.2021
179
10.11.2021
1123
10.11.2021
609
10.11.2021
659
10.11.2021
310
10.11.2021
191
10.11.2021
233
10.11.2021
166
10.11.2021
2349
10.11.2021
241
10.11.2021
802
10.11.2021
3894
10.11.2021
207
10.11.2021
319
10.11.2021
381
10.11.2021
294
10.11.2021
239
10.11.2021
644
10.11.2021
283
10.11.2021
252
10.11.2021
251
10.11.2021
405
10.11.2021
544
10.11.2021
996
09.11.2021
1086
09.11.2021
333
09.11.2021
1495
09.11.2021
305
09.11.2021
542
09.11.2021
1075
09.11.2021
1743
09.11.2021
380
09.11.2021
282
09.11.2021
384
ТОП НОВОСТИ
05.11.2021
5850
06.11.2021
5663
04.11.2021
4748
10.11.2021
3884
06.11.2021
3510
05.11.2021
3484
06.11.2021
3424
06.11.2021
2963
06.11.2021
2942