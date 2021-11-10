Известный якутский антиквар решила проблему с QR-кодом

С введением в Якутске входных QR-кодов начались массовые неудобицы. Одна из них — столпотворения при проверке: люди достают телефоны, копаются в них, ища заветный квадратик, затем предоставляют паспорта , охранники все это сканируют, сверяют…

Известный в Якутии антиквар Майя Мордовская на своей странице в Фейсбуке рассказала: «Мы вчера наблюдали как люди мучаются, доставая телефоны и роясь в них. А мы значки на одежду прицепили и ничего, несколько охранников на постах заценили удобство. Просто подносят свой пестик и вуаля. Да и смотрится как элемент одежды».

Якутянка свой QR-код нанесла на обычный значок, носит его на верхней одежде и предъявляет при необходимости. Возможно, это новый тренд.