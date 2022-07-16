Известный учёный вручил школьникам Якутии именные стипендии



Трое талантливых школьников из Якутии стали обладателями именной стипендии известного ученого, профессора Сколковского института науки и технологий, профессора РАН, кристаллографа-теоретика, химика, минералога Артема Оганова. Вручение состоялось в стенах Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского района.

Именные стипендии получили ученик 10 класса Республиканского лицея-интерната Давид Николаев и ученик 11 класса Республиканского лицея-интерната Степан Ефимов, ученик 9 класса Физико-технического лицея Артем Мардин. Лауреатов стипендии объявил доктор философии, ректор Малой академии наук республики Василий Павлов.



Артем Мардин занимается наукой с шестого класса и с тех пор его жизнь неразрывно с Малой академий наук. «Я очень рад быть частью научной школы МАН, для меня большая честь получить такую стипендию. Это большой стимул развиваться дальше для блага нашей республики и страны», — сказал талантливый юноша, который представлял республику на конференции в ОАЭ. Артем посещает в МАН лабораторию аэрокосмической инженерии и дистанционного зондирования земли Малой академии наук.



«Мы почти всей семьей впервые приехали в Якутию. Влюбились в этот край. Я увидел много вещей, встретил многих людей, которых не ожидал встретить. Для меня сюрпризом было то, насколько в Якутии ценятся знание и образования, как это было заложено самими основателями Якутской автономии. Это очень ценно. Мы решили после себя оставить добрую память, поддержав трех якутских школьников, которые хорошо себя проявили в олимпиадном и исследовательском движении», — сказал Артем Оганов.



Ученый считает, что стипендия позволит ребятам идти к своей мечте. «Я хочу дать вам свой совет. Жизнь одна, и очень важно то, к чему вы будете стремиться. Мечты сбываются. Очень важно грамотно ее подобрать. Стремитесь делать так, чтобы ваша жизнь была интересной и свободной, чтобы вы делали, что вы любите. Выбирайте свой путь без страха», — сказал профессор, обращаясь к школьникам.



По его мнению, Малая академия наук – удивительное место. «Я побывал во многих местах в мире, но такого рода деятельность с детьми видел только в двух местах – «Сириусе» и Малой академии наук», — сказал ученый. В дальнейшем он планирует активно участвовать в жизни МАН, читать лекции по химии для школьников.

Напомним, что Артем Оганов работал в качестве эксперта на II Международных интеллектуальных играх, которые проходили в Якутске с 1 по 9 июля. Ученый работал экспертом, читал лекции, встречался с молодыми учеными, коллективами научных институтов республики.

Ученый наиболее известен работами по созданию методов компьютерного дизайна новых материалов и предсказания кристаллических структур, а также по химии высоких давлений и изучению вещества планетных недр.





