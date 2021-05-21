Известный ученый расскажет о якутской истории

Сегодня, 21 мая, отмечает 50-летний юбилей доктор исторических наук Андриан БОРИСОВ.

В 26 лет он, будучи молодым ученым, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Якутские улусы в эпоху Тыгына» (1997), в которой впервые на основе данных русских скорописных документов XVII в. и исторического фольклора якутов реконструировал потестарную улусную организацию якутов.

В последующих своих работах он показал роль и значение одного из первых правителей якутского народа — Тыгына.

В 2004 г. в возрасте 33 успешно защитил докторскую диссертацию о социальной истории якутов позднего средневековья и нового времени. Его имя широко известно среди ведущих российских историков. Он участник таких крупных проектов как 20-томная «История России», «Демографическая история России», «Сибирская историческая энциклопедия», «История Якутии».

В середине 1990-х годов Андриан Борисов был одним из организаторов Гумилевских чтений, самых первых на постсоветском пространстве.

Известный ученый комплексно решает исторические проблемы. Ясным и доступным языком доносит до широкой общественности свои научные идеи. В средствах массовой информации часто публикуются его статьи и очерки. Многие популярные передачи на радио и телевидении, посвященные актуальным проблемам истории Якутии не проходят без его участия.

С самого начала исследовательской деятельности он активно сотрудничает с краеведами, учителями и энтузиастами истории и культуры родного края. Его часто приглашают на конференции и семинары, проходящие в улусах и районах республики. Он востребован в качестве консультанта во многих научно-популярных просветительских проектах -одним из наиболее известных являются съемки художественного фильма «Тыгын Дархан» о жизни якутского общества в XVI в. (режиссер Никита Аржаков), который получил широкое признание у зрителей, получил положительные отклики кинокритиков.

В свой юбилейный год известный ученый издал сборник научно-популярных статей, очерков и интервью «Беседы и рассказы о якутской истории», который вызвал большой интерес у любителей якутской истории.

21 мая 2021 г. состоится онлайн-презентация данного издания в Национальной библиотеке РС (Я), в которой примут участие исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Иркутска, Кызыла, Горно-Алтайска, Якутска.





ССЫЛКА НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ:



Национальная Библиотека приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Беседы и рассказы о якутской истории

Время: 21 мая 2021 15:00 Якутск

Подключиться к конференции Zoom

https://nlrs.ru/event-redirect/5485

Youtube ссылка:

https://nlrs.ru/event-redirect/5498

Идентификатор конференции: 941 0867 9928

Код доступа: 455855