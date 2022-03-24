Известный ученый-климатолог: К концу XXI века Севморпуть может стать круглогодичным

Ведущий российский ученый-климатолог, заместитель директора по науке Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Владимир Семенов 24 марта провел семинар об исследованиях климата Арктики в Институте космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, обособленном подразделении ФИЦ «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН».

Владимир Анатольевич представил якутским коллегам обзор некоторых значимых достижений в исследованиях изменения климата в Арктике и обозначил актуальные проблемы.

С точки зрения специалиста в области диагностики и моделирования климатических изменений, ученый объяснил, что увеличение стоков сибирских рек не влияет на увеличение количества морского льда, а также отметил что с каждым годом всё больше возрастает влияние антропогенного фактора, то есть человеческой деятельности, на изменение климата в Арктическом регионе Земли.

Владимир Семенов продемонстрировал графики сокращения льда в морях Северного Ледовитого океана, в частности в Баренцевом море и подчеркнул, что в ближайшие 10 лет ожидается еще более сильное потепление.

«В связи с сокращением площади морских льдов увеличивается период безледной навигации вдоль Северного морского пути. По модельным оценкам, выполненным в Институте физики атмосферы мы видим, что к концу XXI века период безледной навигации увеличится еще на 4-6 месяцев, то есть к концу XXI века Севморпуть может стать практически круглогодичным», — заверил Владимир Семенов.