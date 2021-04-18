Известный ученый кинул камень в Минсельхоз республики

«Позор организаторам тупой племенной работы в оленеводстве!»

Известный ученый и общественный деятель Юрий Слепцов на неделю уехал из Якутска на север. В соцсети он размещает много интересных путевых заметок и фотографий. Однако он не смог пройти мимо вопиющей бесхозяйственности и написал острый пост, который ниже приводим без изменений.

— Верхоянский район. Олени. Стал свидетелем безалаберности и тупости в оленеводстве. Коротко, местный хозяин оленеводческого предприятия произвел обмен оленей с Булунским предприятием. Булунские так долго ехали, что олени одичали, трое умерли сразу по приезду. Правда в начале местные оленеводы нашли одну и поэтому отдали 19 голов. Затем нашли двоих мертвых, сфотографировали. Булунцы приехав не удосужились дождаться местных оленеводов и отпустили оленей и они разбежались по разные стороны. Кстати, местные оленеводы ждали булунцев в другом месте, где кормовая база лучше. Они думали, что через двое суток обратно поедут и не взяли продукты с собой. Естественно прождав в другом месте, проев продукты приехали в местность «Суруктаах». По дороге встретили булунцев, которые везли верхоянских оленей на КАМАЗе, местный хозяин заикнулся «продайте продукты моим оленеводам». Это первый случай в моей жизни. Ладно, когда встречаешь в пути людей и кормишь, а тут хозяин предприятия, заблаговременно зная, что встретит своих оленеводов и не вез, хотя бы свежую еду (хлеб, печенье и т.д.). Без слов. Если бы мы запаслись едой на 7 дней, то мы тоже бы оказались наравне с оленеводами. Опыт экспедиции показывает, бери больше, мало ли что. Конечно, мои спутницы накормили молодых ребят, дали на дорогу еду. Еще одно возмущение. Молодым оленеводам нужен наставник, опытный. Тех бедных булунских оленей они держали на привязи несколько дней. Бедные олени и без того получившие стресс на пути, приехав на место не могли нормально поесть ягеля. Наверно половина умрет от истощения. Это большой камень должен полететь в сторону Минсельхоза Якутии. Это позор, так организовать племенную работу! Мой зять, старый оленевод, по телефону возмущался и плевался. А молодым оленеводам пожелаю удачи в жизни и опыта в оленеводстве!