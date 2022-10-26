Известный спортивный комментатор прилетел в Якутск

В Якутск прилетел известный спортивный комментатор, журналист Степан КРИЖАНОВСКИЙ. Он будет вести прямую трансляцию международного турнира по вольной борьбе памяти Коркина на телеканале НВК «Саха», передает ЯСИА.

«Одной из моих мечт было посетить борцовскую столицу. Если честно, международный турнир Коркина приравниваю к чемпионату Европы и мира, потому что конкуренция будет очень сильной. Будут бороться лидеры мирового масштаба», — отметил Степан Крижановский.

Напомним, после двухлетнего перерыва соревнование стартует в пятницу, 28 октября, в ЦСП «Триумф». Финалы во всех весовых категориях пройдут в субботу, 29 октября. Примут участие в турнире 150 спортсменов из более 10 стран. По предварительной информации, на ковёр выйдут 85 воспитанников якутской школы борьбы. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе спорткомплекса «Триумф».