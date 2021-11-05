05.11.2021
17:08
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Культура

Известный скульптор соединил рога чубуку с бронзой!

Известный якутский скульптор, автор многих памятников республики Афанасий РОМАНОВ показал в соцсети свою новую работу.  

 — Это маска тунгусского шамана. Соединил рога абыйского чубуку с бронзой и что-то получилось, — написал скульптор.

Френды Романова активно лайкают и хвалят рождающееся произведение искусства.   

Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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