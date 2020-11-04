Известный российский блогер летит в Якутск

Популярный российский блогер Алеся Петровна Казанцева «одевается теплее». Скоро она летит в Якутск!

Личный блог Казанцевой в ЖЖ под ником eprst2000 входил в топ-3.

Известная своими остроумными записями в ЖЖ, Алеся также является автором книг «Режиссер сказал: Одевайся теплее, тут холодно», «Было такое», «Жизнь и удивительные приключения Алеси Петровны».

С 2007 года она работает вторым режиссером на съемках фильмов и сериалов.

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У себя в сторис Алеся спрашивает, есть ли у нее читатели в Якутске? И предлагает вместе чай пить!