25.09.2019
11:34
589
Происшествия
Известный певец Якутии попал в реанимацию
Трагическая ситуация случилась с известным артистом якутской эстрады Николаем ДОНСКИМ.
Автор хитов
и популярный певец попал в реанимацию. У Донского произошел инсульт. Сейчас
Николай находится в коме. Врачи дают неутешительные прогнозы.
Пожелаем семье Донского стойкости в эти трудные минуты, а самому Николаю постараться справиться с болезнью.
Фото: https://sakhatime.ru/society/18124/
Источник: https://sakhatime.ru/society/18124/
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