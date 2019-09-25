25.09.2019
11:34
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Происшествия

Известный певец Якутии попал в реанимацию

Трагическая ситуация случилась с известным артистом якутской эстрады Николаем ДОНСКИМ.

Автор хитов и популярный певец попал в реанимацию. У Донского произошел инсульт. Сейчас Николай находится в коме. Врачи дают неутешительные прогнозы. 
Пожелаем семье Донского стойкости в эти трудные минуты, а самому Николаю постараться справиться с болезнью.

Фото: https://sakhatime.ru/society/18124/
Источник: https://sakhatime.ru/society/18124/
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