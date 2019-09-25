Известный певец Якутии попал в реанимацию

Трагическая ситуация случилась с известным артистом якутской эстрады Николаем ДОНСКИМ. Автор хитов и популярный певец попал в реанимацию. У Донского произошел инсульт. Сейчас Николай находится в коме. Врачи дают неутешительные прогнозы.

Пожелаем семье Донского стойкости в эти трудные минуты, а самому Николаю постараться справиться с болезнью.

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