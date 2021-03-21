Известный патриот якутянин подозревается в педофилии

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении председателя Некоммерческого партнерства «Совет муниципальных образований РС (Я)», председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Возбуждению уголовного дела предшествовали следующие события: в правоохранительные органы обратилась жительница города Якутска, которая сообщила о том, что при посещении ее 10-летней внучкой военно-патриотического кружка «Патриот» в МОБУ «Мархинская СОШ № 2», созданного в школе в рамках деятельности Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководитель кружка совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Незамедлительно мужчина был задержан и при выяснении обстоятельств произошедшего следователи установили, что это не единственный эпизод преступной деятельности руководителя кружка. Одна из школьниц – девочка 13 лет — сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия.

В настоящее время следствием проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следствием инициировано проведение мероприятий по реабилитации малолетних несовершеннолетних специалистами ГБУ Республики Саха (Якутия) «Центр психологической поддержки молодежи» с целью оказания психологической помощи. Расследование продолжается.

Следствие располагает данными о наличии других эпизодов преступной деятельности обвиняемого, в связи с чем просим пострадавших обратиться по телефону: 8-924-661-47-14 к следователю СО по городу Якутску Маркову Якову Сергеевичу.