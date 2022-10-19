Известный музыкант – участник престижного фестиваля

Артистка Оркестра национальных инструментов, руководитель ансамбля ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха», заслуженная артистка РС(Я) Анна Томская находится в творческой командировке в г. Самара для участия в творческих встречах и праздничном концерте. Организатор – Московская государственная консерватория и Оргкомитет Международного музыкального фестиваля «Россия – Вселенная звука». Кардинальной задачей фестиваля является знакомство общественности разных городов России с уникальными традициями Якутии, наряду со многими другими культурными сокровищами нашей многонациональной страны.

Источник: Вера Черноградская

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