19.10.2022
15:15
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Культура
Известный музыкант – участник престижного фестиваля
Артистка Оркестра национальных инструментов, руководитель ансамбля ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха», заслуженная артистка РС(Я) Анна Томская находится в творческой командировке в г. Самара для участия в творческих встречах и праздничном концерте. Организатор – Московская государственная консерватория и Оргкомитет Международного музыкального фестиваля «Россия – Вселенная звука».
Кардинальной задачей фестиваля является знакомство общественности разных городов России с уникальными традициями Якутии, наряду со многими другими культурными сокровищами нашей многонациональной страны.
Источник: Вера Черноградская
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