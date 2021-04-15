Известный мастер иллюзии отмечает юбилей

Заслуженному артисту Республики Саха (Якутия), фокуснику-иллюзионисту Дмитрию Колосову исполнилось 60 лет! По случаю юбилея Государственный цирк представляет театрализованное действо «Разоблачение Шерлока». Знаменитый сыщик и его компания в лице миссис Хадсон и доктора Ватсона попробуют разгадать тайны якутского мага! Юбилейное шоу состоится в Международный день цирка 17 апреля, начало в 16.00.

В эти весенние дни Дмитрий Федорович принимает поздравления и с 35-летием творческой деятельности. Сегодня он является одним из старейших артистов Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых, работающих с самого его основания. За это время показано более сотни разных номеров, освоено несколько цирковых профессий, выросло новое поколение фокусников. Самые известные коллеги и ученики Дмитрия примут участие на его юбилейном вечере.

«Дима Колосов иллюзионист

А5атын курдук исписийэлиис!»

В профессию Дмитрия привел отец — аксакал якутской эстрады, мастер иллюзии и манипуляции, народный артист Республики Саха (Якутия), легендарный Федор Колосов. Свой первый фокус наш юбиляр показал, еще будучи учеником седьмого класса Майинской средней школы. Одноклассники, зная, что его отец известный артист, уговорили защитить честь класса в школьном конкурсе талантов. Как раз в то время отец находился дома, что было редким исключением. Будучи артистом концертно-эстрадного бюро, по нескольку месяцев Федор Дмитриевич проводил на гастролях и только в короткие летние и зимние месяцы — с семьей. Надо отдать должное его супруге, матери четверых детей Марии Петровне Колосовой. В 32 года она разрешила мужу круто поменять жизнь и ехать в Москву учиться на артиста. А мог бы осесть в Майе и дальше работать председателем районного ДОСААФ, оставив фокусы любимым увлечением.

Свой дебютный фокус, разученный с отцом, Дмитрий показывает и сегодня. Это номер с платком. Фокусник легким движением завязывает несколько узелков, дует на них, и «вуаля» — узелки развязаны! С тех пор юноша стал активным участником школьной художественной самодеятельности, мероприятий сельского дома культуры.

Не стань Дмитрий артистом, из него бы получился хороший спортсмен. Федор Дмитриевич уделял особое внимание физическому воспитанию сыновей. С ранних лет отец приобщил старшего сына к стрельбе из лука. Казалось бы, будущее было определено. В 15–16 лет Дмитрий стал серебряным призером игр Манчаары, удостоился звания чемпиона Дальнего Востока и Сибири, неоднократно становился призером всесоюзных соревнований. Несмотря на все спортивные успехи, после армии, по рекомендации отца Дмитрий едет учиться в Москву в Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева — Карандаша. Здесь Дмитрий знакомится со своими будущими коллегами, первыми артистами Якутского цирка силовыми акробатами Владиславом Михайловым и Саввой Яковлевым, гимнасткой на кольце Натальей Петровой, актером пантомимы Яном Готовцевым, акробатом-жонглёром Владимиром Ивановым, эквилибристкой Валентиной Якимец, клоуном Ростиславом Лебедевым и другими. С сокурсниками Дмитрий сохранил дружбу на долгие годы.

Вот как вспоминает первую встречу артист цирка, первый профессиональный клоун Якутии, заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Ростислав Лебедев:

«Мы с Димой познакомились в Москве в 1981 году. Когда я узнал, что он сын Федора Колосова, то тут же сочинил маленький стишок, — шутит Ростик – «Дима Колосов иллюзионист, А5атын курдук исписийэлиис!» Повторяю этот каламбур при удобном случае и сегодня. Дима очень открытый, общительный человек, душа компании. Но есть у него одна неприятная черта – не подходите к Диме перед концертом! В это время он становится совершенно другим человеком и абсолютно перестает на что-либо реагировать – ни слова от него не услышите в ответ. Лучше не обижаться, а переждать, когда после концерта снова вернется наш Дима».

Поздравляет своего студенческого друга и коллегу заслуженная артистка республики, режиссер Театра юного зрителя Валентина Якимец:

«Дима всегда был видным парнем, продолжателем цирковой династии. Высокий, стройный, с ноткой важности… У нас с Димой дни рождения рядышком, 20 и 21 марта. В студенчестве была у нас и 19 марта именинница – Марианна Арбугина. Все якуты тогда «гуляли» — три дня стоял пир горой с родными деликатесами — карасями, зайцами и мясом. Устоять было невозможно! Для нас, девочек – гимнасток — эквилибристок, это было единственное время, когда, забыв про вечные диеты, мы наедались досыта. Хорошо бы возобновить эту мартовскую традицию, пусть и на старости лет. — смеется Валентина Афанасьевна и продолжает – Очень хорошо помню первый гастрольный тур. С дядей Федей (Федором Колосовым) мы объездили Мегино-Кангаласский и Амгинский улусы. Родные края Колосовых нас встретили очень гостеприимно. В каждой деревне собирали аншлаги, некоторые ездили за нами из села в село по несколько раз. В одной только Майе дали шесть спектаклей. Замечательное было время! В конце тура дядя Федя организовал ночную рыбалку. Из девушек согласилась только наша диктор, куратор якутской группы в Москве Тамара Трифоновна Гаврилова — мы, деревенские отказались. Не хватало еще комаров пасти… На утро из Тамариных рассказов, а она это делала с особым смаком, мы узнали, что рыбалка показала, кто есть настоящий мужчина. Ими из всей честной компании оказались лишь Дима, Федор Дмитриевич да Володя Иванов. Остальным было не до рыбалки. Например, Ростик всю ночь ромашки на лугу считал, Саша Березкин – сидел у костра да с комарами ругался. Все хохотали без удержу…»

В цирке нужно быть универсалом

Свою профессию Дмитрий называет универсальной и говорит, что каждый артист цирка обязан работать в разных жанрах. Так и он сам по окончании эстрадно-циркового училища и последующей стажировки в Свердловском цирке выпустился сразу с несколькими номерами как акробат, жонглёр с диаболо и, наконец, фокусник.

Дмитрий Колосов склонен полагать, что цирк и продолжение дела отца — это его призвание с детства: «Самые яркие детские воспоминания у меня связаны с отцом. Очень хорошо помню, как приезжала на гастроли «Эстрада–72»: Агафий Федоров, Ариадна Аргунова, Владимир Заболоцкий, Евдокия Ларионова, Екатерина Романова, Марфа и Сергей Расторгуевы и вместе с ними — наш папа. Иногда они брали меня с собой на выступления в соседние села. Вот он был настоящий праздник!

Мне очень нравилось наблюдать за отцом, за его манипуляциями и тренировками. Он всегда искал для себя новые направления. Чем только не увлекался — йога, тяжелая атлетика, силовая гимнастика, чревовещание и многое другое. Это было удивительно, но зачастую опасно для жизни. К примеру, был такой номер: отец в положении лежа, на грудь ему кладется огромный булыжник, взмах напарника и кувалда раскалывает камень. Или вот еще пример: как-то раз он попросил замотать проволокой район груди, а потом дает мне топор и говорит: «Руби!». На старости лет стал тягать зубами тяжелую технику. Многие до сих пор помнят, как на открытие игр «Дети Азии» Федор Колосов вывез зубами на стадион бортовой УАЗ, набитый пассажирами. Вот такой экстремал с дюжиной идей, одна другой круче».

Уметь делиться мастерством – это талант

Сегодня на арене цирка Дмитрий Колосов работает с очаровательной напарницей, отличником культуры Республики Саха (Якутия) Александрой Николаевой. Александра ценит спокойный характер и профессионализм старшего коллеги:

«Самое удивительное в Диме то, как он умеет заинтересовывать и располагать к себе детей. В нем всегда есть желание уловить огонек в глазах кого-нибудь из ребят. И если такой найдется, Дима обязательно поделится с ним секретами своих трюков. Видимо эта черта передалась ему от отца Федора Дмитриевича Колосова.

Так как цирк часто выезжает с представлениями в детские учреждения, в районы, я не раз становилась свидетелем таких моментов. Очень хорошо помню случай с юным Дьулустаном Павловым из села Маар Нюрбинского улуса. Он участвовал в фестивале «Мамонтенок» и очень интересовался фокусами. Тогда я попросила Диму показать парочку трюков моему земляку. Они сразу нашли общий язык, долго так общались, о чем-то рассуждали. Через какое-то время мальчишка вышел из гримерной довольный как удав и заявил, что научился сразу нескольким фокусам. Знаю, что в дальнейшем они продолжили общение. И даже сейчас, если нужны какие-нибудь советы Дмитрий делает это с удовольствием. В прошлом году по итогам профессионального конкурса Дьулустан Павлов получил звание «Лучший фокусник Якутии».

Среди учеников Колосова известный фокусник Алексей Куприянов. Знакомство с Алешей произошло во время выступлений цирка в школе № 7 города Якутска. С тех пор мальчишка стал частым гостем циркового закулисья и каждый раз вдохновлял фокусника своими успехами. Сегодня Алексей — самостоятельный артист, способный удивить авторскими фокусами звезд мировой величины.

Не так давно пришла замечательная весть от Сергея Гучикова, еще одного талантливого ученика. Он сообщил, что стал лучшим фокусником на фестивале театрального искусства «Территория жеста» всероссийского общества глухих. К Дмитрию Сергея, совсем еще мальчишкой, привела мама с просьбой научить сына фокусам.

Дмитрий Колосов не скрывает, что гордится молодыми, талантливыми коллегами, искренне радуется их победам и новым начинаниям. Он так же, как когда-то его отец, находится в постоянном поиске новых номеров. Его призвание дарить волшебство и зажигать огоньки в глазах юных зрителей, среди которых вполне вероятно могут быть и маги, будущие мастера иллюзии!