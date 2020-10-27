Известный композитор Якутии отмечает юбилей

Сердечно поздравляем с 60-летием композитора, продюсера, известного музыкально-общественного деятеля, обладателя номинации «Лучший продюсер года» (1996), заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Валерия Филипповича ШАДРИНА!

В этот знаменательный день выражаем Вам благодарность за плодотворное совместное сотрудничество, за замечательные отзывы и статьи о творческой деятельности Национального театра танца! Ваше искусство дает возможность людям прикоснуться к прекрасному, узнать о культуре, быте и национальных традициях народов нашей республики. Ваш продюсерский труд, высокая ответственность вывели талантливых артистов Якутии на российский и мировой уровни. Уверены, что Ваш опыт, знания и профессиональные навыки и в дальнейшем будут служить интересам развития культуры и искусства. Желаем Вам активного творческого долголетия, новых проектов и сочинений, исполнения желаний, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Национальный театр танца давно сотрудничает с Валерием Шадриным — автором музыки спектаклей «Лолита» (1997), «Семь портретов якутских женщин» (1999), «Каштанка» (2003), «Сэвэки» (2003).

В 1997 г. состоялась премьера спектакля «Лолита» на музыку Валерия Шадрина и Николая ПЕТРОВА. Спектакль с большим успехом прошел на сцене ДК. Также «Лолита» была представлена в двух столицах России – Москве и Санкт-Петербурге. В 2003 г. Валерий Филиппович за создание музыки спектакля «Лолита» стал почетным членом Совета Санкт-Петербургского Дома-музея В.В.Набокова.

К 20-летию творческой деятельности для артистов первого состава Государственного ансамбля танца Якутии известный знаток балета Лира ГАБЫШЕВА поставила хореографические миниатюры «Семь портретов якутских женщин» по произведению А.Е.Кулаковского. Семь танцовщиц представили языком танца судьбы разных по характеру и сословию женщин. Ярко, динамично, интересно, всегда, при переполненном зале проходил и детский спектакль «Каштанка».

21 декабря 2003 г. состоялась премьера моноспектакля «Сэвэки» по мотивам эвенкийского фольклора. Единственный герой моноспектакля Сэвэки – премьер Дмитрий АРТЕМЬЕВ предостерегает, учит нас любить природу, беречь традиции и обычаи, язык и культуру. Только тогда человек и природа будут гармоничны и едины.

Одной из значимых работ Валерия Шадрина является «Реквием» Анны Ахматовой в переводе Сарданы АМГИНСКОЙ в исполнении народной артистки Якутии Зои БАГЫНАНОВОЙ. В 2004 г. Валерий Шадрин организовал выступление оркестра национальных инструментов под управлением Николая Петрова на сцене прославленной Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. Петербуржцам был представлен сольный концерт оркестра и «Реквием» Анны Ахматовой на якутском языке.