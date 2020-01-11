11.01.2020
22:35
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Желток

Известный композитор встретил новый год в больнице

Известный композитор Валерий ШАДРИН 28 декабря обратился в спецполиклинику по ул. Кирова, и практически сразу был госпитализирован в бывшую больницу «Якутзолото», что возле Борисовки. У него оказалась пневмония, о чем Валерий Филиппович сам сообщил SakhaLife.  

В новогоднюю ночь в больнице было всего четыре пациента. Сейчас композитор чувствует себя значительно лучше, идет на поправку. И как успешный продюсер вынашивает планы по новым проектам.  

Желаем Валерию Филипповичу скорейшего выздоровления!

Фото: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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