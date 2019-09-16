16.09.2019
18:39
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Культура & Образование

Известный художник рассказал, откуда берет вдохновение

Известный якутский художник Семен Луканси рассказал, откуда берет вдохновение, как приходят к нему образы тех или иных картин.

Как оказалось, он, как и многие творцы, вдохновляется своими сновидениями.

Новая серия картин художника «Прокаженные» будто и впрямь навеяны снами — тяжелыми снами прошлого.

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Меня часто спрашивают откуда я беру образы тех или иных работах. Очень часто идеи приходят во сне. Я столько эмоций не испытываю в жизни как во сне😅 Сон мой главный источник, где я прохожу сквозь огонь, воду и медные трубы, общаюсь интересными людьми и существами. Мои сны всегда цветные, очень тактильные и фактурные. Если я летаю во сне, то ощущаю всю влагу воздуха и капли которые осели на коже, если обжигаюсь то просыпаюсь от жуткой боли… Иногда эти образы повторяются, что-то от меня хотят, тогда приходится с ними вступать в диалог. А вам снятся сны? Расскажите про свои сны. Что вы часто видите? ___________________________________________ Серия "Прокаженные", холст, масло, 100х100 см, 2019г. #семенлуканси #lukansi #figurativeart #artgallery #artstudio #picture

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Источник: https://www.instagram.com/p/B2TaVLko8DM/
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