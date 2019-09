Известный художник рассказал, откуда берет вдохновение

View this post on Instagram

Меня часто спрашивают откуда я беру образы тех или иных работах. Очень часто идеи приходят во сне. Я столько эмоций не испытываю в жизни как во сне😅 Сон мой главный источник, где я прохожу сквозь огонь, воду и медные трубы, общаюсь интересными людьми и существами. Мои сны всегда цветные, очень тактильные и фактурные. Если я летаю во сне, то ощущаю всю влагу воздуха и капли которые осели на коже, если обжигаюсь то просыпаюсь от жуткой боли… Иногда эти образы повторяются, что-то от меня хотят, тогда приходится с ними вступать в диалог. А вам снятся сны? Расскажите про свои сны. Что вы часто видите? ___________________________________________ Серия "Прокаженные", холст, масло, 100х100 см, 2019г. #семенлуканси #lukansi #figurativeart #artgallery #artstudio #picture