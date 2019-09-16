16.09.2019
18:39
63
Культура & Образование
Известный художник рассказал, откуда берет вдохновение
Известный якутский художник Семен Луканси рассказал, откуда берет вдохновение, как приходят к нему образы тех или иных картин.
Как оказалось, он, как и многие творцы, вдохновляется своими сновидениями.
Новая серия картин художника «Прокаженные» будто и впрямь навеяны снами — тяжелыми снами прошлого.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2TaVLko8DM/
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