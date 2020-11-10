Известный футболист поможет мальчику из Якутска

Шведский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон поможет якутянину Диме Березовскому в приобретении протеза предплечья, передает телеканал «Якутия 24».

«Помогать тем, кто в этом нуждается – в характере „Спартака”. Поэтому хочу взять на себя заботу о Диме из Якутска. Он – один из подопечных фонда „Спартак – детям”, и я помогу ему с оплатой протеза. Дима, желаю тебе здоровья и надеюсь, что твоя операция пройдет успешно. С нетерпением жду тебя на стадионе снова. Вместе победим», – сказал он в видеообращении к мальчику.

По информации фонда, протез предплечья с внешним источником энергии ПР2-СТР стоит 450 тысяч рублей.

Дима Березовский получил удар электрическим током, коснувшись забора возле строительной площадки по улице Каландаришвили в Якутске в 2013 году. По данным следствия, во время сноса деревянного дома на площадке упал столб с проводами, и забор оказался под напряжением. Девятилетнему мальчику ампутировали руку в 2014 году.