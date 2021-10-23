23.10.2021
10:38
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Светская хроника

Известный фуд-блогер Якутии отмечает годовщину свадьбы!

Сегодня Ирина ДЕГТЯРЕВА, известный фуд-блогер Якутии (59,4 тысячи подписчиков), владелица бренда «Вкусная шкатулка рецептов» отмечает годовщину свадьбы. Как вспоминает Ирина, много лет назад в этот день было очень холодно. А сейчас еще паромы ходят.

Ну, а мы любуемся известной парой тогда и сейчас. Желаем здоровья, добра и счастья!

Источник: https://www.instagram.com/p/CVWez0dI4D_/
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