19.10.2022
15:30
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Культура

Известный джазовый музыкант Мистер Мелвин едет в Якутию

Филармония Якутии приглашает на концерт джазовой музыки 

XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние»!

Впервые в Якутске обладатель незабываемого бархатного баритона — Мистер Мелвин из Франции и квартет Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга!

Концерт посвящен 100-летию джаза.

Ждем вас 25 октября в 18:30 в Сахатеатре.

Стоимость билета 1000 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.:8 4112 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн продажи на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s210


Фото: пресс-службы
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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