26.01.2022
16:42
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Спорт

Известный борец все-таки выступит на именитом турнире! 💪

Как сообщает sportyakutia.ru повторный тест Виктора Рассадина показал отрицательный результат ✅✊🏼

Лидер сборной Якутии прошел мандатную комиссию и завтра выступит на ковре Ярыгинского турнира в весовой категории до 70 кг.

Напомним, что борцы Арыйаан Тютрин, Тимур Николаев, Алексей Копылов не смогут выступить в турнире из-за коварной болезни!

Пожелаем нашим борцам скорейшего выздоровления🙏🏼

Три якутских борца не полетят на именитый турнир — и все из-него!🦠
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Sportyakutia.ru
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