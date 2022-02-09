Блогер Сусанна Рожина задержана с поличным при передаче денег?

Сусанна Рожина

9 февраля в Якутске задержали за попытку вымогательства известного блогера Сусанну Рожину, сообщает News.Ykt.Ru, ссылаясь на свой источник.

В Телеграме Рожиной последний пост сделан сегодня в 15.30 час.

Сейчас у меня параллельно несколько расследований: Кудайназаров, сухие пайки и махинации в УО, мигранты, открытая торговля фруктами и овощами, картельный сговор застройщиков. Плюс ещё всякие махинации в районах республики, тот же самый Муртазин и Ко. Поэтому все будет по порядку и по мере готовности материалов. Я вам не робот, чтобы столько дел вести одновременно и ещё и очень быстро. Все должно быть качественно, а не тяп-ляп, абы кабы. Клубок с картельным сговором очень большой, сразу говорю. Там потянешь одно — вылазит другое. С мигрантами тоже самое.

Задержание коллеги сейчас широко обсуждается в журналистском сообществе. Например, ТГК ВЯкутии.ру пишет: «Совершенно не верится в негативные новости про нашу коллегу, журналиста и блогера Сусанну Рожину. Во всем мире и в стране всегда были, есть и будут провокации против журналистов, правозащитников, общественных деятелей, других активистов, которые пишут на острые, антикриминальные, антикоррупционные темы, проводят журналистские расследования, поднимают общественный резонанс».

Официальной информации о задержании Сусанны Рожиной не поступало.

Позже на сайте vecherniy.com появилась информация, что Сусанна Рожина была задержана сегодня в 15 часов в гостинице «Полярная звезда». Здесь на пятом этаже располагался ее офис. По сведениям «ЯВ», Сусанна Рожина вымогала крупную сумму денег у директора риэлторской компании Гульнары Михайловой.

Гульнара Михайлова

Изначально речь велась о сумме в 50 миллионов рублей. Гульнара Михайлова обратилась в правоохранительные органы. Операция задержания проходила с прослушкой и съемкой видеокамерой, в сумке были меченые деньги. Рожина была поймана с поличным при передаче денег.