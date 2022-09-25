25.09.2022
07:49
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Якутия

Известный блогер Олесь Петрович получил повестку

Известный блогер из Нюрбы, у которого на YouTube-канале «Олесь Петрович» больше 500 тысяч подписчиков, получил повестку. Об этом он сообщил в своем видеоролике: «Я надеюсь, приеду. Все будет хорошо». Подписчики в комментариях желают ему удачи и возвращения: «Дай , Господи , что бы ты вернулся живым и здоровым!»

Фото: YouTube
Источник: YouTube

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