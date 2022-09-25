Известный блогер Олесь Петрович получил повестку

Известный блогер из Нюрбы, у которого на YouTube-канале «Олесь Петрович» больше 500 тысяч подписчиков, получил повестку. Об этом он сообщил в своем видеоролике: «Я надеюсь, приеду. Все будет хорошо». Подписчики в комментариях желают ему удачи и возвращения: «Дай , Господи , что бы ты вернулся живым и здоровым!»

