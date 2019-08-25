Известный блогер и многодетная мама рассказала, как подготовилась к 1 сентября

Даше 11. Она уже в том возрасте, когда хочется протестовать против навязанного извне, и готовиться к сентябрю самостоятельно. В Глории Джинс она оставила 8 тысяч: две рубашки, брюки, свитер, ботинки и кроссовки. В магазине Бархатный кот купила школьную юбку за 1500, в ЦУМе – две блузки на 2500 примерно, в Московском – нижнее белье с колготками на полторы тысячи. Канцелярия вышла на 1600. Осталось набрать носков, рюкзак и физкультурную футболку. И всё вроде.

Сложнее обстоят дела с собиранием в садик сразу троих сыновей. Отчасти повезло с тем, что в магазине «Дочки-сыночки» можно рассчитаться бонусами «спасибо» от Сбербанка. В итоге, приобрели там 3 пары садовской обуви и три пары резиновых сапог, оплатили всего 600 рублей, остальное – бонусами и скидками. Самое сложное – таскаться по магазинам с тремя мелкими пацанами, которые везде лезут, лапают витрины, разбегаются, ноют и просят кушать.

Потом мы поехали в магазин Сири на Кирова, там неплохие детские вещи по средним ценам. Сильно отличаются по качеству от «авиационки», где мы однажды тоже закупались. Уж я то знаю, что такое очень-очень дешёвые детские вещи.

Поэтому магазин Сири устраивает. Так, например, комплект футболка плюс шорты стоят в пределах 300-350 рублей, футболки до 200, пара носочков порядка 35-40 за пару, трусики боксеры – 100-110 руб, колготки 150-170. Мы, как оптовые покупатели, набравшие всего по 6 штук три комплекта, получили скидку 10%. Общая сумма вышла на 5 с чем-то, со скидкой – 4580 рублей. Кстати, обувь в этом магазине дороже ровно в два раза, чем в дочках-сыночках.

Шорты. В магазинах принципиально нет садовских шорт для мальчиков. В Глории в девчачьем отделе огромный ассортимент бриджей, лосин, леггинсов, шортиков для девочек, а для мальчиков – ни одного варианта вообще! В Сири – то же. Обойдя некоторое количество магазинов нашим цыганским табором, все-таки нашли в одном месте шортики по 350, взяли 4 штуки, больше не было. Вообще, такой всюду ажиотаж, и самых ходовых садовских размеров почти не осталось, ни обуви, ни комплектов.

Осталось самую малость – кеды на физру, футболки, шорты, канцелярию. Эти вещи лучше покупать после начала учебного года, потому что в саду свои требования.

Кстати, в Светофоре, бывает, продают детские вещи, иногда покупаем там. В этот раз попались только колготки по 58 рублей, взяла 6 пар, но они такие тоненькие! И размеры не соответствуют. На столике можно что-то поискать, но очень уж там дорого в такое время. А так, вроде всех одели-обули, уложились в порядка 20 тысяч в общей сложности.