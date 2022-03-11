Известный блогер Богдан Булычев добрался до Анабара

Известный блогер Богдан Булычев вместе со своей командой добрался до Анабарского улуса в рамках своего проекта. Согласно его посту в инстаграме, эта арктическая экспедиция приурочена к 100-летию «любимого северного региона» Якутской АССР. Путешественники планируют добраться до самой северной континентальной точки Якутии, сообщает @anaabyruottara

Команда передвигается на новом Toyota Land Cruiser 300. В ходе экспедиции команда снимет многосерийный видеодневник о русском Севере и русской Арктике. В состав команды входят шесть человек: руководитель экспедиции Богдан Булычев, Александр Ериков, штурманы, фотограф и оператор. Во время экспедиции они планируют добраться до заброшенного порта Нордвик, арктических поселков.

Во время их визита в Саскылах они посетили местный культурный центр, где работники культуры любезно провели им экскурсию, благодаря которой путешественники узнали необходимую информацию о нашем улусе и собрали видеоматериал для их контента.

Экстремалы в честь юбилейной даты поедут с флагом республики и с наклейкой 100 лет ЯАССР. Об этом будет рассказано в блогах, многосерийном фильме, который отснимут блогеры по итогам экспедиции. Это уже не первое их путешествие, с каждым разом они открывают все новые точки якутской Арктики. По их словам, Якутия — именно то место, где транспортные средства проходят настоящее испытание на прочность.