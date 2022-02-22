Известный адвокат и галерист вышла замуж!

Сегодня, 22.02.2022 – магическая дата, выпадающая раз в тысячелетие. Многие влюбленные решили именно в этот день соединиться узами Гименея.

Вот и Айталина СТЕПАНОВА, известный адвокат и галерист, организатор выставок легендарного художника, своего отца Тимофея СТЕПАНОВА, вышла замуж. С сегодняшнего дня она носит фамилию БЕЛОЛЮБСКАЯ.

На самом деле, со Станиславом БЕЛОЛЮБСКИМ, главным инженером Бриллиантового цирка Якутии, они давно живут семьей, растят трех дочек. Дайаана – студентка третьего курса ДВФУ, Соня учится в 6 классе, младшая Таис – второклассница. Сегодня Айталина и Станислав узаконили проверенные временем отношения.

О событии сообщила из Геленджика в своем фейсбуке Нина САННИКОВА, мать Айталины, известный адвокат и член Союза журналистов России.

Желаем семье Белолюбских счастья и здоровья!