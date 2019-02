Известный якутянин расстался с российской поп-звездой

View this post on Instagram

Дорогие друзья🌷 Восточный Новый год — новые перемены🎄🎎🚀 ⠀ ⠀ С безграничной благодарностью и любовью я расстаюсь с моими любимыми и уже ставшими родными @irinanelson и @vvtyurin 🙏🏻😢 С вами у меня связаны самые тёплые и приятные воспоминания😘 ⠀ ⠀ Искренне благодарю вас за все🙌🏻 За бесценный опыт, честную дружбу, свежую волну, трезвый взгляд, искренность, понимание, лояльность, терпение, креатив и вдохновение💓 ⠀ Бесконечно люблю, уважаю, ценю Иру и Славу✨ Они настоящие профессионалы, добрые, порядочные и светлые люди🙏🏻☀️✨ ⠀ ⠀ На фото: мое первое знакомство с Ирой на вегетарианском фестивале #VegMart (2016 год, 3 октября)😅 ⠀ #ВсеЛучшееВпереди #ВсеБудетХорошо #ВетерПеремен #ВсеЧтоНеДелаетсяВсеКЛучшему