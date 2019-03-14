Известный якутский политик в шоке: Есть надо меньше

Депутат Госдумы Федот Тумусов написал в соцсетях:

Я, честно говоря, в шоке. Сейчас в Думе выступал по своему законопроекту о поддержке больных диабетом. Говорил о том, что принятых правительством мер (обеспечения инсулином) недостаточно: нужна профилактика и комплексная поддержка, не только медицинская, но и социальная, и экономическая. Объяснял, что проблема диабета – мировая, есть она не только в России.

И спрашивал: так почему же мы должны ограничиваться лишь решением правительства, которого явно недостаточно?

Ответ представителя «Единой России», которая отклонила законопроект, меня и поразил. С улыбкой, с шуткой с думской трибуны было сказано, что больным диабетом просто надо худеть – и все у них будет хорошо.

То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют – и инсулин не понадобится.

Я даже не буду пояснять здесь, что диабет бывает нескольких типов – это общее место. Но сам подход, само отношение «Единой России» к людям – оно все в этом ответе: «Есть надо меньше».