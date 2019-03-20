Известный якутский дизайнер ответил на волнующий многих вопрос

Участник российского шоу «Подиум» о моде, дизайнер Юрий Лукин очень красноречиво ответил на своей странице в Instagram на самый часто задаваемый ему вопрос о том, кто и что вдохновляет его на создание прекрасных нарядов с таким ярким и узнаваемым почерком:

Почему-то многим очень интересно откуда же берется ВДОХНОВЕНИЕ? Как познакомиться с Музой? Где она вообще живёт и насколько она капризна… Можно сказать, что вдохновение — это некий синтетический сгусток непонятного нам состава, который образует всё то, что может происходить в повседневной жизни: это погода, люди, общение, животные, здания, улицы, оттенок на небе… абсолютно всё! И вот эти компоненты как-будто сливаются воедино, (если бы мы жили в аниме) его можно представить как шар, который резко втыкается в грудь и не даёт покоя. Творческие люди сами по себе довольны открыты и жутко закрыты одновременно! И вот именно ЭТО вот всё является иногда языком-транслитом, помогает высказаться и показать людям свои эмоции, дать почитать свои мысли, даже может быть сообщение, адресованное определенному человеку…

Еще вот так пишет Википедия об этом: «Вдохнове́ние — особое состояние человека, которое характеризуется, с одной стороны, высокой производительностью, с другой — огромным подъёмом и напряжением сил человека». Исходя из текста, можно предположить, что вдохновляются не только творческие люди. Допустим, вы лежите и резко захотелось помыть посуду, постирать одежду! Такое бывает? Бывает! Чем не вдохновение, тогда? Но можно ведь это делать и без вдохновения! В таком случае можно предположить, создавать искусство можно и без Музы, либо самим ее призвать! Иногда реально бывает по принципу «аппетит приходит во время еды», надо просто сесть, подумать и начать делать… у меня лично такое работает на все 100%! То есть если ты сам жаждешь создавать что-то новое и очень интересное, с этим проблем не должно быть) А не ждать погоду у моря, как говорится.

А еще меня жутко могут вдохновить люди, пообщавшись с которыми, можно загореться идеей! У тебя будет все чесаться, болеть, давить..!!! до тех пор, пока ты это не сделаешь! И это самое крутое ощущение 💥 Творческие тандемы — самое лучшее, что может произойти, это как воздух и огонь, вода и ветер… 🌪🔥

Но так или иначе, прямого ответа я не могу дать. А давайте я просто напишу, как она себя ведёт. Это твоя лучшая подруга (или твой лучший друг), которая может позвонить тебе в 3 часа ночи и попросить сделать для неё кое-что, каждый раз всегда другое, всегда новое. И как бы тебе сложно ни было, ты встанешь и начнёшь рисовать, чертить, создавать музыку, писать текст… да всё, что угодно! Единственное, в чём ты уверен в это время, — тебе нравится это делать) И еще, это нужно вам двоим) вот так я вижу роман художника с Музой…

А чем вдохновляетесь Вы?

Фото Юрия Лукина