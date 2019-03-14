Известный модельер Якутии приглашает на творческий вечер «Рождение Легенды»

В столице Якутии с 18 по 24 марта этого года запланирован ряд мероприятий, посвященных 25-летию творческой деятельности художника-модельера Августины Филипповой.

24 марта на сцене Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона состоится праздничный творческий вечер Августины Филипповой «Рождение Легенды», где примут участие такие известные якутские дизайнеры, как Анжелика Кириллина, Жанна Нестерова и другие. Впервые, на сцене театра будет представлена в широком формате вся основная коллекция разных времен, дефиле из новой коллекции с участием звезд якутской эстрады и ведущих моделей республики. В настоящее время Августина Николаевна продолжает создавать шедевры национального костюма и радовать своим творчеством.

Справка:

Филиппова Августина Николаевна – модельер, член Союза художников России, член Союза дизайнеров России, Заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), стипендиат Фонда «Дети Азии», многократный обладатель Гран-при российских и международных конкурсов, Почетный гражданин Горного и Амгинского улусов.