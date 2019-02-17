Известный археолог Якутии приглашает на лекцию

21 февраля в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоится лекция – презентация «Чорон XVI в.». Лекцию проведет известный археолог Якутии, заведующий отделом археологии и этнографии Якутского музея им. Ем. Ярославского Василий Васильевич Попов. Кроме формы и значения чоронов, с лектором можно будет поговорить о традиционной культуре народа саха, о погребально–поминальных обрядах, о верованиях и мифологии якутов и о многом другом. Начало: 15:00 Место проведения: Ленина 5/2, главный корпус музея, 3 этаж. Цена билетов: детский – 50 рб. взрослый – 100 рб. Справки по телефону: 42 -51-74. Источник: Якутский музей им. Ем. Ярославского.

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