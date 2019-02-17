Известный археолог Якутии приглашает на лекцию

21 февраля в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоится лекция – презентация «Чорон XVI в.».
Лекцию проведет известный археолог Якутии, заведующий отделом археологии и этнографии Якутского музея им. Ем. Ярославского Василий Васильевич Попов.
Кроме формы и значения чоронов, с лектором можно будет поговорить о традиционной культуре народа саха, о погребально–поминальных обрядах, о верованиях и мифологии якутов и о многом другом.
Начало: 15:00
Место проведения: Ленина 5/2, главный корпус музея,
3 этаж.
Цена билетов: детский – 50 рб.
взрослый – 100 рб.
Справки по телефону: 42 -51-74.
Источник: Якутский музей им. Ем. Ярославского.