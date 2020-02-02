Известные журналисты перезапустили своей проект yakutians.com

Уважаемый читатель!

Информационный продукт ООО «Альянс Медиа» — общественно-политический проект Yakutian.ru («Якутянин»), успешно стартовавший 1 ноября 2019 года, возобновляет свою работу под новым названием: yakutians.com («Якутяне»). Новое название, как и смена домена и внешнего вида, на наш взгляд, более точно отображают предназначение ресурса.

Проект «Якутяне» является общественным продуктом и ориентирован на отражение проблемных дискурсов, на выражение гражданских позиций всех людей, так или иначе связанных с суровым, но необычайно красивым краем, каковым является наша Якутия. Независимо от национальности, вероисповедания, партийных принадлежностей, политических пристрастий, сферы деятельности, мест и стран проживания. Наша «узкая» аудитория простирается от вьюжных берегов Северного Ледовитого океана до верховьев великой Лены, от границ озера Эссей до Удских якутов («Ут сахалара») Хабаровского края и далее до гавани Айаан на Охотском море. И обратно на запад по всей России — везде есть люди, судьба которых каким-то образом перекликалась с Якутией. Более того, якутяне разбросаны по всему миру — во многих городах Европы, Америки, в странах бывшего СССР, Юго-Восточной Азии есть диаспоры якутян. В проект «Якутяне» заложено консолидирующее начало для всей этой огромной территории расселения людей, сердца которых невидимой нитью связаны с Якутией.

Наша цель — продвижение положительного имиджа Якутии. Чтобы люди узнавали о сегодняшней Якутии не по скандалам и хайпам, а по жизни и делам своих земляков, якутян, которые трудятся, творят, растят детей в неимоверно трудных условиях, вносят свою лепту в деятельность различных предприятий, коммерческих и общественных организаций, административных и государственных органов. Это означает, что в этом году редакция будет работать в контексте Года патриотизма. Мы считаем, что настоящими патриотами являются, прежде всего, простые труженики, герои труда, защитники правопорядка и законности, ветераны боевых действий. Люди труда всех поколений.

Новогодние каникулы для редакции неожиданно оказались дольше, чем планировалось. Между тем, мы время зря не теряли — проведена большая работа по ребрендингу проекта, в ходе которой учтены все недочеты, допущенные в ходе двух первых месяцев, изменился состав учредителей. Из списка участников проекта по собственному желанию выбыл блогер Алексей БАСЫЛАЕВ. В настоящее время стратегическим и тактическим управлением издания занимаются журналисты Андрей ПЕТРОВ и Иван СЕРГИН.

Было принято решение, что главным редактором издания «Якутяне» будет Андрей Петров. В планах развития — методичное расширение контента, количества рубрик, воплощение рекреационной функции ресурса, в том числе литературного и видео контента. Для полноты изложения событийных и проблемных материалов формируется группа экспертов по различным направлениям.

ООО «Альянс Медиа» в дальнейшем будет реализовывать различные проекты, в том числе создание рекламного агентства, некоммерческой организации, новых медийных ресурсов. Все предварительные договоренности с партнерами будут неукоснительно исполняться. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и будет только расширяться!

С уважением, Андрей ПЕТРОВ, Иван СЕРГИН.