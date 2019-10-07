Известные якутянки создали сообщество Күөрэгэй

Известные якутянки, в числе которых Ирина Матвеева, Сандаара Кулаковская, Сардана Сыромятникова, Куннэй Логинова, создали паблик, посвященный проблеме сохранения якутского языка.



«Мы, неравнодушные к вопросу сохранения якутского языка, решили создать этот паблик, объединяющий единомышленников.

Мы уверены, что от действия или бездействия именно нашего поколение зависит будущее языка.

Здесь мы будем освещать этот вопрос с разных аспектов, ведь проблема сохранения языка многогранна.

Мы поделимся собственным опытом в семье, будут мнения различных специалистов, а также планируем различные конкурсы и мероприятия», — пишут участницы паблика.