07.10.2019
20:49
248
Культура & Образование
Известные якутянки создали сообщество Күөрэгэй
Известные якутянки, в числе которых Ирина Матвеева, Сандаара Кулаковская, Сардана Сыромятникова, Куннэй Логинова, создали паблик, посвященный проблеме сохранения якутского языка.
«Мы, неравнодушные к вопросу сохранения якутского языка, решили создать этот паблик, объединяющий единомышленников.
Мы уверены, что от действия или бездействия именно нашего поколение зависит будущее языка.
Здесь мы будем освещать этот вопрос с разных аспектов, ведь проблема сохранения языка многогранна.
Мы поделимся собственным опытом в семье, будут мнения различных специалистов, а также планируем различные конкурсы и мероприятия», — пишут участницы паблика.
Источник: https://www.instagram.com/p/B3RwLtSAGa6/
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