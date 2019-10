Известные якутянки создали сообщество Күөрэгэй

View this post on Instagram

Күөрэгэй @sandaara_yurist архивыттан 17.06.19 ➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰ О языковом барьере🎈. 〰 В прошлом году в Сеуле я познакомилась с двумя молодыми девушками. Они этнические кореянки, но одна из Казахстана, другая из России. Переехали со своими семьями в Южную Корею 5-6 лет назад. Всю жизнь мечтали об этом😍, но сейчас хотят переехать либо обратно, либо вообще в другую страну😟. Одной из причин такого расклада стал языковой барьер. За это время они так и не смогли выучить нормально корейский. Как говорит одна из девушек: "Этот язык вообще не идёт, несколько раз пробовала учить, но эффекта практически нет. Лучше буду доучивать свой английский". "Получилось так, что всю жизнь мы жили где-то там и были чужачками, решили переехать к себе на родину, но в итоге, и здесь оказались чужачками", — сказала одна из них. Вторая согласилась😢. 〰 Это просто один реальный разговор из жизни. Но из него можно сделать разные выводы. Лично я для себя сделала такие: 1⃣Язык — один из ключей к успеху. Языковой барьер — реальная проблема. 2⃣Важно учить ребёнка родному языку с детства. Во взрослой жизни ему будет гораздо труднее его освоить. 3⃣Важно вообще учить детям языки с самого детства. Качество владения в итоге будет совершенно иное. 4⃣Тому, кто знает своей родной язык, легче понять и идентифицировать самого себя. Соответственно, легче найти свое место в жизни. 5⃣Выделить для себя основные языки и овладеть ими в совершенстве (в моем случае это якутский, русский, английский). 6⃣Обязательно учить тот язык, который используется в той стране, куда переехал/приехал надолго (учиться, жить). 7⃣Мы можем переехать в новое место и начать совершенно новую жизнь. Но не надо забывать, что в это новое место мы возьмём старого себя🙌🏻. #сандаара_ородномязыке #сахатыла #роднойязык #якутскийязык