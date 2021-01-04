Известные якутяне совершат экспедицию в Таттинский улус

С 5 по 7 января якутяне в рамках проекта «Пути великих свершений» совершат экспедицию в Таттинский улус.

Участники экспедиции посетят Черкехский историко-мемориального музея им Д.К. Сивцева в село Черкех Таттинского улуса. Также они побывают в сакральных местах рек Амга и Алдан, встретятся с руководством и общественностью, краеведами Октябрьского, Даайа-Амгинского, Таттинского, Уолбинского, Алданского и Хара-Алданского наслегов, руководством Таттинского улуса.

По итогам экспедиции планируется собрать материалы для проекта «Якутия – форпост России на Дальнем Востоке» и «Пути Великих Свершений».

Экспедицией будет руководить Георгий Никонов, руководитель проекта «Пути великих свершений», постпред Якутии по ДФО. Вместе с ним участниками научной экспедиции станут Егор Борисов, доктор медицинских наук, член Якутского республиканского отделения Русского географического общества, Семён Ермолаев, писатель, Гаврил Андросов, главный редактор журнала «Чолбон» и другие.