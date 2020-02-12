Известные якутяне смастерили теплые будки для пункта передержки

От слов к делу переходят члены Общественной палаты, присоединяясь к городской благотворительной акции по оснащению пункта передержки города Якутска теплыми будками для отловленных бродячих собак. Напомним, пункт передержки временно исполняет функции приюта для безнадзорных животных, который должен быть построен согласно новому федеральному законодательству.

В эти выходные члены Общественной палаты Дмитрий Аргунов, Николай Мартынов, директор телеканала «Саха 24» Алексей Соколов, заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Георгий Андреев смастерили теплые будки для городского пункта передержки. Цех, материал и инструменты были предоставлены председателем палаты Андреем Высоких на базе ООО «Профи-Маркет».

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«Мы обеспокоены безопасностью наших детей, поэтому подняли тему бродячих собак на общественном обсуждении. И собрались сегодня, чтобы сделать будки для пункта передержки. Хорошая волна благотворительности в городе идет среди школ, предпринимателей, неравнодушных горожан, и Общественная палата решила также ее поддержать», — прокомментировал Андрей Высоких.

Согласно вступившему в силу 1 января 2020 года федеральному закону «Об ответственном обращении с животными», безнадзорные животные, проявляющие агрессию, должны пожизненно содержаться в приютах. Остальных собак следует стерилизовать, прививать, чипировать и отпускать на волю. В связи с этим, городской пункт передержки безнадзорных животных, который временно исполняет функции такого приюта в Якутске, необходимо обеспечить достаточным количеством теплых будок.