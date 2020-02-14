14.02.2020
15:15
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Светская хроника

Известные якутяне признаются в любви

Якутяне с самого утра начали признаваться своим половинкам в любви.

Представляем вашему вниманию традиционную подборку Sakhalife.ru ко Дню святого Валентина.

Атлет Николай Матаннанов:

Певица Варя Максима:

Предприниматель Афанасий Алексеев:

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С днём влюблённых! ❤ В этом году исполнится 25 лет, как я встретил свою прекрасную половинку. Это была любовь с первого взгляда 🥰🥰🥰 Я очень благодарен судьбе, что она связала нас. В этот день ещё раз хочу признаться в любви❤ Я счастлив, что ты есть у меня! Спасибо тебе за все! . Дорогие друзья, с днём влюблённых Вас! Берегите друг друга, берегите чувства и любовь. Пусть они греют вас в любой ситуации и пусть у вас в отношениях всегда будет весна — когда цветут сады, таят льды и светит яркое солнце!

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Свадебный фотограф Вадим Руфов

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Раньше этот день мы ждали, чтоб подарить подарок и признаться в любви. А еще ранее, в школьные времена, ждали, чтоб узнать кому ж ты нравишься😄 А сейчас я даже и не жду, ведь я знаю кто меня любит каждый день, и кому я посвящаю каждый свой час. О любви нужно не только говорить, но и показывать это делами. Любовь-это впервую очередь взаимоуважение, забота, искренность! А слова о любви могут остаться просто словами☝️ В этот день хочу сказать, что я очень сильно люблю тебя, Юля😘 Уважаю, ценю, горжусь, болею😊 Очень благодарен Богу, судьбе, за тебя🙏 Мы с тобой уже лет 15. Верю в наше с тобой светлое будущее! Хочу радоваться с тобой каждому дню, хочу с тобой гулять по парку с нашими детьми и внуками! Хочу в старости с тобой за одним столом пить чай с молоком! Обожаю🤗 PS: фото сделано 21.06.06

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Журналист Чокур Гаврильев:

Вайнер Виталий Щукин:

Спортивный журналист Николай Бястинов:

Актриса Саха театра Айталина Лавернова:

Молодая якутская семья, которая эмигрировала в Америку:

Певица Санита Ай:

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❤️❤️❤️Тапталлаахтар күннэринэн итии-истиҥ эҕэрдэ буоллун ❤️❤️❤️Күндү киһибэр, дурдабар-хаххабар, сүрэҕим сөбүлүүр, хараҕым хайгыыр киһитигэр @erkhaan_nikolaev0202 тапталга билинэбин😘❤️Эн баар буолаҥҥын олоҕум хас биирдии күнэ дьолунан туолар, аттыбар бааргына тулам сырдыыр. Олохпут тухары таптаһан, өйөһөн -өйдөһөн олоруох, доҕоччуок 😘😘😘❤️❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻#николаевыэтомы #деньсвятоговалентина #семья #любовь #таптал #дьол #дьиэкэргэн #счастье #санитаай #эрхаан #love #family #happy #stvalentinesday

A post shared by Санита Ай (@sunnyta_i_) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B8iM_L3pMDC/ https://www.instagram.com/p/B8iSJyphaZl/ https://www.instagram.com/p/B8iJ9Yyp006/ https://www.instagram.com/p/B8iSeRXJSJe/ https://www.instagram.com/p/B8iBZRmoJ_w/ https://www.instagram.com/p/B8hxKsdJJTb/
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