Известные якутяне о своих мамах

С чего начинается мама? Вернее, с кого начинается мама? С рождения ребенка. С первого толчка в животе, с первого крика, с первого сладкого запаха. С первых дней жизни маму заботит твоя жизнь, твое здоровье, твое будущее. Материнская забота и поддержка — великая основа сущего, залог счастья и успеха. Сегодня слова благодарности выражает своей маме глава Якутии Айсен Николаев:

Мир начинается на ее теплых коленях. Знает ли, чувствует ли мать зарождающийся талант в своем ребенке? Он открывается с ее рук — самых ласковых. С ее улыбки — солнечного света. Первая фотография Натальи Михалевой — Сайа, известной якутской поэтессы, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), автора множества прекрасных стихов.

Есть ли дни , когда матери не думают о своих детях, не волнуются? Добрые ангелы наши, защитой вашей живем. Подняли детей, помогли внуков вырастить, даже правнуков няньчите. Свою маму Марфу Севастьяновну поздравляет звезда якутского ТВ, талантливый журналист, мама троих детей Татьяна Бурцева.

Кто наставляет, кто открывает первые истины? Словами, примером, трудом, любовью, заботой. Матери посвятил стихотворение Федот Тумусов, депутат Государственной Думы, доктор экономических наук, профессор:

Конечно, нам всем хочется порадовать маму, а в этот день чем-то особенным. Креативный подарок маме приобрела мэр Якутска Сардана Авксентьева — прекрасное колье от якутского дизайнера.

Мама — самая прекрасная, самая лучшая. А для матери нет большей радости, чем видеть взрослых успешных, счастливых детей. Звезда якутской эстрады, бизнесвумен Варя Максима с мамой и с сестрами — сколько красоты!