18.10.2020
17:26
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Общество

Известные якутяне о своих мамах

С чего начинается мама? Вернее, с кого начинается мама? С рождения ребенка. С первого толчка в животе, с первого крика, с первого сладкого запаха. С первых дней жизни маму заботит твоя жизнь, твое здоровье, твое будущее. Материнская забота и поддержка — великая основа сущего, залог счастья и успеха. Сегодня слова благодарности выражает своей маме глава Якутии Айсен Николаев:

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Сегодня мы поздравляем самых любимых и родных, красивых и нежных, добрых и мудрых людей на свете — наших матерей с прекрасным праздником — Днём матери! В этот чудесный день все самые искренние слова любви принадлежат вам — нашим мамам! Спасибо вам за жизнь, за заботу о нас, за радость и счастье! Мы никогда не устанем говорить вам «СПАСИБО»! Любимая моя мама, поздравляю тебя с Днём матери! Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку! Ты у меня самая лучшая мама на свете! Я очень люблю тебя! Ийэ күнүнэн тапталлаах, нарын-намчы, кэрэттэн кэрэ, күндүттэн күндү күн күбэй ийэлэрбитин итиитик- истиҥник эҕэрдэлиибит! Бу үтүө-мааны күн ийэлэрбитигэр аныыбыт күн сиригэр баар саамай истиҥ таптал тылларын ! Махтал буолуохтун күн күбэй ийэлэрбитигэр, орто дойдуга төрөтөн, көрөн-истэн, иитэн-үөрэтэн, олох кэрэтин, үөрүүтүн-көтүүтүн бэлэхтээбиккитигэр! #Якутия #СахаСирэ #ДеньМатери

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on

Мир начинается на ее теплых коленях. Знает ли, чувствует ли мать зарождающийся талант в своем ребенке? Он открывается с ее рук — самых ласковых. С ее улыбки — солнечного света. Первая фотография Натальи Михалевой — Сайа, известной якутской поэтессы, заслуженного работника культуры Республики Саха (Якутия), автора множества прекрасных стихов.

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❤️ИЙЭ күнүнэн! Ийэм түһэҕэр, Ийэм ньилбэгэр саҕаламмыт олоҕум — аан бастакы хаартыскам🤱🏻 🌞КҮН ИЙЭ Аан бастаан баара Аан дойду — мин Ийэм. Сылаас ньилбэгэ киниэнэ Сырдык алаһам этэ. Күнүм уотугар тэҥнээҕэ Күлэн күлүмнээн ылара, Халлааҥҥа күнү мин билбэтим, Билэрим — Күн Ийэни! Илиибинэн бигии сылдьар Итии күнүм — Эн этиҥ, Сырдыгынан тыга сылдьар Сылаас күнүм — Эн этиҥ! Атын аан дойду билигин Атарахсытар дуу, миигин… Атыттарга курдук биир Атыҥырыы көрөр күн. Уунан тиийбэт үрүҥ күнүм, Саҕах нөҥүө саһар күнүм! Ийэм итии мичээрин Солбуйбатыҥ куруһун… Остуоруйа дойдутунуу Киирбэт күннээх аан дойду Аны антах, ийэм баар Аан дойдута буоллаҕыҥ… САЙА

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Есть ли дни , когда матери не думают о своих детях, не волнуются? Добрые ангелы наши, защитой вашей живем. Подняли детей, помогли внуков вырастить, даже правнуков няньчите. Свою маму Марфу Севастьяновну поздравляет звезда якутского ТВ, талантливый журналист, мама троих детей Татьяна Бурцева.

Кто наставляет, кто открывает первые истины? Словами, примером, трудом, любовью, заботой. Матери посвятил стихотворение Федот Тумусов, депутат Государственной Думы, доктор экономических наук, профессор:

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ИЙЭБЭР Эрэйи, ыарыыны тулуйан Санаата, таптала баһыйан, Олоҕу салгыыр күүс кыайбыта Күн Сирин уол оҕо көрбүтүм! Ийэкэм кэрэтэ, хорсуна Ол кэмтэн арчылыыр күннэтэ. Чэбдиктик туттартан саҕалаан Мэлдьитин такайар арыаллаан. Минньигэс астарын сытынан Тулалыыр эйгэбит туолара. Тапталын сымнаҕас бүөбэйэ Биллэр дии күн аайы биһиэхэ. Үлэҕэ барытын анаабыт, Оҕолор туһугар олоҕун. Төлөммөт иэстэрбит махталын Биһиги сиэннэргэр салҕыыбыт. "Ааккытын харыстааҥ" диэбиккин, Үөрэппит, такайбыт этиигин Сүрэҕим иһигэр харыстаан, Дьоһуннук толоро сатыыбын. Федот Тумусов 18.10.2020 #ийэкунэ #деньматерирся #деньматерирф #сахареспубликатынийэлэринкунэ #хоьоон

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Конечно, нам всем хочется порадовать маму, а в этот день чем-то особенным. Креативный подарок маме приобрела мэр Якутска Сардана Авксентьева — прекрасное колье от якутского дизайнера.

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Сегодня республиканский День Матери. Заранее купила маме подарок. Мне очень понравилось это колье из дерева, работа якутского ювелира-дизайнера, мамы прекрасных девочек. В центре, как и в жизни — женщина в окружении северного сияния, снега. Можно даже разглядеть её мас ытык и муос ытык (наши традиционные якутские мутовки из дерева и рога). Мне кажется, она мечтает о счастливом будущем для своих детей. Как все мамы. Вчера вечером я участвовала в одном российском онлайн-форуме в качестве одного из спикеров. Краем глаза заметила, что мама написала в ватсап. А я всегда стараюсь отвечать ей мгновенно. Читаю указание от мамы: "Найди и принеси мне мой молоток для отбивания мяса". Отвечаю: "занята, форум, выступаю". Ответ: "Молодец, но молоток найди"😂🔨🔨🔨 Мамы такие мамы😍 Спасибо, за то, что мамы всегда, зримо или незримо, рядом❤️. Низкий поклон всем нашим мамам. Материнская любовь согревает нас всю жизнь, через года и расстояния. Материнское сердце ВСЕГДА рядом с ее ребенком. Дорогие мамы, счастья вашим детям! Пусть исполнятся их мечты🙏🙏🙏 А молоток я вчера всё же нашла. На него нельзя смотреть без смеха😂 Но новый она не хочет, ей нужен именно этот.

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Мама — самая прекрасная, самая лучшая. А для матери нет большей радости, чем видеть взрослых успешных, счастливых детей. Звезда якутской эстрады, бизнесвумен Варя Максима с мамой и с сестрами — сколько красоты!

Фото: Instagram
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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