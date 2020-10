Известные якутяне о своих мамах

View this post on Instagram

Сегодня мы поздравляем самых любимых и родных, красивых и нежных, добрых и мудрых людей на свете — наших матерей с прекрасным праздником — Днём матери! В этот чудесный день все самые искренние слова любви принадлежат вам — нашим мамам! Спасибо вам за жизнь, за заботу о нас, за радость и счастье! Мы никогда не устанем говорить вам «СПАСИБО»! Любимая моя мама, поздравляю тебя с Днём матери! Спасибо тебе за твою нежность, заботу и поддержку! Ты у меня самая лучшая мама на свете! Я очень люблю тебя! Ийэ күнүнэн тапталлаах, нарын-намчы, кэрэттэн кэрэ, күндүттэн күндү күн күбэй ийэлэрбитин итиитик- истиҥник эҕэрдэлиибит! Бу үтүө-мааны күн ийэлэрбитигэр аныыбыт күн сиригэр баар саамай истиҥ таптал тылларын ! Махтал буолуохтун күн күбэй ийэлэрбитигэр, орто дойдуга төрөтөн, көрөн-истэн, иитэн-үөрэтэн, олох кэрэтин, үөрүүтүн-көтүүтүн бэлэхтээбиккитигэр! #Якутия #СахаСирэ #ДеньМатери