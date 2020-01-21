Известные якутяне на один день станут официантами

23 января в Якутске в ресторане «Понаехали» пройдет важная благотворительная акция. Известные музыканты и спортсмены, политики и бизнесмены Якутска на день сменят профессию ради помощи маленькой девочке.

Чаевые и часть выручки ресторана будут переданы на лечение четырехлетней Евве ВАСИЛЬЕВОЙ, которая состоит в программе «Подари надежду» общественной организации «Подросток». Ей нужны средства на лечение нижнего парапареза в клинике Южной Кореи.

В этом добром деле примут участие известный якутский исполнитель Егор ВАСИЛЬЕВ — Jeedda, спортсмен, модель Николай МАТАННАНОВ, глава Торгово-промышленной палаты Якутии, депутат Ил Тумэн Владимир ЧЛЕНОВ, председатель Русской общины республики Александр ПОДГОЛОВ, замминистра предпринимательства региона Максим ПРОКОПЬЕВ, бизнесвумен Ольга ГРИГОРЬЕВА, волонтер Антон ВАСИЛЬЕВ и другие.

«Мы объединяемся, чтобы без лишнего пафоса сделать нужное и важное дело — помочь тому, кто нуждается в помощи и поддержке, — говорит организатор акции, ресторатор Александр СКРИПИН. — Надеемся, что сможем собрать необходимую сумму. Планируем проводить подобные мероприятия на постоянной основе».

Акция начнется в 19 часов в четверг, 23 января в ресторане «Понаехали». Принять участие в сборе средств может любой житель Якутии.

У Еввы есть большой шанс вырасти здоровым и счастливым человеком.