Известные якутяне и АЭБ расскажут о способах борьбы с мошенниками

Алмазэргиэнбанк запустил на радиостанциях «Тэтим» и «Европа плюс» серию роликов, которые рассказывают о наиболее популярных мошеннических схемах и о том, как не стать их жертвой. Первый ролик озвучили певица, артистка Государственного театра эстрады Наталья Кривошапкина – Далаана и актер Государственного академического русского драматического театра, заслуженный артист Якутии Степан Федоренко.

«АЭБ в рамках работы по повышению уровня финансовой грамотности населения использует все возможные каналы для информирования людей о наиболее распространенных схемах мошенничества и, конечно, о том, как защитить себя и свои деньги. Мы рады, что многие известные якутяне решили принять участие в проекте банка, который будет выходить на площадках двух радиостанций в течение этого года. Надеемся, что советы в первом ролике, посвященном телефонному мошенничеству, будут полезны жителям республики», — сообщил руководитель службы по связям с общественностью Алмазэргиэнбанка Вячеслав Стручков.

Как показывают актуальные исследования, почти 90% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством. В среднем за четыре месяца 2021 года количество звонков от злоумышленников клиентам российских банков выросло на 170% по сравнению со средним количеством в 2020 году.