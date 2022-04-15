Известные якутские художники представят этюды с видами Якутии и зарубежья

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) совместно с Союзом художников Якутии приглашают на выставку «С этюдником по миру».

Всего в экспозиции представлено 55 произведений 36 авторов. Концепция выставки достаточно интересная: известные якутские художники представляют этюды с видами нашей республики и зарубежья. А в работах российских и зарубежных мастеров отражены пейзажи Якутии. Необычность выставке придали авторские пояснительные тексты к картинам, что усиливает линию взаимодействия «зритель – художник».

Художник и отдыхает и путешествует с этюдником в руках. Желание новых впечатлений ведет его по разным регионам и странам. В этих путешествиях обновляется эмоциональный настрой его работ, в которых живопись становится более динамичной, фактурной, с насыщенной красочной палитрой.

Этюды и картины, посвященные перемещениям в условиях разных климатических, природных и временных поясов – это образно трактованное воссоздание подлинной действительности, насыщенное личными чувствами художника.

Выставка работает для всех посетителей с 21 апреля по 12 июня 2022 г. в Доме художника НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Лермонтова,31/2Б, выставочный зал.

Вход по прейскуранту: для взрослых – 70 руб., для лиц, не достигших 18 лет — бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 50 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 50 руб. (при предъявлении соответствующих документов), экскурсионная услуга по отдельной цене.

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79, 8 (924) 661-57-55