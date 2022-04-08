Известные якутские фильмы «Бэйбэрикээн-2» и «Вертолет» сейчас в прокате

Фильм «Бэйбэрикээн-2» снял режиссер Константин Тимофеев. Первая часть фильма вышла в прокат весной 2019 года и попала в топ-10 по сборам в России. Во второй части фильма зритель увидит несколько якутских сказок, которые за все времена впервые были экранизированы для большого экрана. Фильм начинается с древнего свадебного обряда «уруу». Молодое поколение сможет посмотреть, как исстари в Якутии наряжали невесту.

Фильм «Вертолет» продюсера Иннокентия Васильева взял все главные награды старейшего тридцатого российского кинофестиваля. Главный приз «Киношока» — «Золотую лозу» за лучший полнометражный фильм, приз за лучшую режиссуру — Михаил Лукачевский, приз имени Александра Княжинского за лучшую операторскую работу — Семен Аманатов, приз кинопрессы «за кинематографическое преодоление времени и пространства». В фильме рассказывается история молодой пары с грудным ребенком, которая навещает пожилых родителей, живущих в труднодоступном северном поселке. Из-за внезапной болезни ребенка, чтобы вызвать санитарный рейс, отец ребенка решается самостоятельно добраться до райцентра, и ему предстоит пройти долгий и опасный путь. Оба фильма сейчас можно посмотреть в якутских кинотеатрах, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха