Известные тревел-блогеры сплавятся по Лене

SakhaLife.ru.

Съемки восьмого сезона проекта «Блогер под рюкзаком» пройдут с 27 июня по 8 июля в республике, в его рамках семь блогеров отправятся в сплав по реке Лене, передает телеканал «Якутия 24».

Раз в год команды крупнейшего в России сообщества тревел-блогеров отправляются в путешествие по новому маршруту. Как отмечают организаторы, главная цель сезона «Якутия под рюкзаком» — показать уникальность туристических возможностей в республике.

В команду этого сезона войдут авторы проекта «Блогер под рюкзаком», ведущие блога «Двое и алоэ» Олеся ОБЛАЧНАЯ и Борис КОНОВАЛОВ, соорганизатор, якутский журналист, ведущая проекта «Отмороженная» Екатерина КАРПУХИНА, ютуб-блогер Даниил ДАВЫДОВ, автор ютуб-канала «Петенька Планетка» Петр ЛОВЫГИН и этнограф, экстремальная путешественница Наташа КОРНЕВА.

Они сплавятся от Синска до Якутска на надувных пакрафтах весом всего три килограмма и покажут зрителям Синские и Ленские столбы, бизонарий «Усть-Буотама».

Авторы также расскажут историю царских ямщиков в Якутии и познакомятся с бытом острова Чкалов. Кроме того, они посетят центр художников LETO и «Сахавуд» в столице республики.

Организаторы открыты к предложениям местных жителей и готовы внести их идеи в программу съемок.