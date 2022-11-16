Известные политики благодарят Сергея Сергеева

Указом президента Владимира Путина столице нашей республики — городу Якутску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Якутский депутат Виктор Федоров:

Почему присвоение Якутску почетного звания «Город трудовой доблести» имело для меня такое значение?

Это звание – наш поклон ветеранам за их подвиги, за их труд. Возможность отдать дань памяти землякам, которые самоотверженно трудились в годы Великой Отечественной войны, я считаю нашей важнейшей задачей!

История многих семей в Якутске связана с работой на предприятиях, которые внесли весомый вклад в достижение Победы. Но трудовой подвиг столицы Якутии еще ждет своих исследователей, историков и писателей.

Для всей оборонной промышленности страны наш город в годы войны стал золоторесурсной базой.

Именно в Якутске оказалось добыто более половины флогопита, незаменимого компонента для изоляции электроприборов.

Хочу выразить благодарность коллеге Сергею Сергееву. Он обнаружил в архивах документы о награждении предприятий Якутска Красным Знаменем Государственного комитета обороны. Благодаря им эксперты Российской академии наук дали положительное заключение о присвоении почетного звания.

Экс-мэр Якутска, депутат Госдумы Сардана АВКСЕНТЬЕВА:

Девять городов России получили почётное звание «Город трудовой доблести», поздравляю всех! Среди них и мой родной Якутск ❤️

Это звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В 2020 году, когда я была мэром Якутска, ко мне обратились горожане Пантелеймон Петров, Айан Васильев, Андрей Высоких и Виктор Федоров с предложением о присвоении Якутску звания «Город трудовой доблести». И это абсолютно совпало и с моими мыслями, и с планами скоропостижно ушедшего от нас бессменного руководителя отделения ДОСААФ Сергея Черных.

Мой коллега Сергей Сергеев (спасибо ему!) сумел найти важные архивные документы Министерства обороны, которые и сделали возможным то, что сегодня произошло.

Мы с командой дали ход инициативе. Были собраны десятки тысяч голосов горожан. Нас поддержал глава республики Айсен Николаев, Якутская городская Дума и народные депутаты Якутии, а теперь нас услышал и президент России Владимир Путин — всем большая благодарность.

Вот так неравнодушные люди, покопавшиеся в архивах, смогли сберечь память о трудовом подвиге жителей Якутска. Это важно. Поздравляю всех!