Известные грибники

В Якутске, кажется, только ленивый не выбрался в лес после дождей, которые идут всю неделю, за маслятами.

Так, чета Бурнашевых Сахая и Александр поделились своим уловом в Инстаграм.

Фитнес-тренер Эвенкийка, хомусист и певец Айсен Аммосов со своими половинками также выбрались в лес.

Кроме того, тихая охота в эти дни привлекла Нику, Олимпию и Петра Кулаковского.