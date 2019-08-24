24.08.2019
16:50
127
Светская хроника
Известные грибники
В Якутске, кажется, только ленивый не выбрался в лес после дождей, которые идут всю неделю, за маслятами.
Так, чета Бурнашевых Сахая и Александр поделились своим уловом в Инстаграм.
Фитнес-тренер Эвенкийка, хомусист и певец Айсен Аммосов со своими половинками также выбрались в лес.
Кроме того, тихая охота в эти дни привлекла Нику, Олимпию и Петра Кулаковского.
Источник: SAKHALIFE.RU.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
24.08.2019
137
24.08.2019
114
24.08.2019
112
24.08.2019
333
24.08.2019
206
24.08.2019
993
24.08.2019
200
24.08.2019
244
24.08.2019
124
24.08.2019
207
24.08.2019
799
24.08.2019
130
24.08.2019
114
24.08.2019
1653
24.08.2019
914
24.08.2019
202
24.08.2019
241
24.08.2019
271
24.08.2019
303
24.08.2019
1542
23.08.2019
481
23.08.2019
542
23.08.2019
238
23.08.2019
336
23.08.2019
333
23.08.2019
683
23.08.2019
2403
23.08.2019
235
23.08.2019
224
23.08.2019
218
23.08.2019
287
23.08.2019
339
23.08.2019
217
23.08.2019
220
23.08.2019
1328
23.08.2019
201
23.08.2019
203
23.08.2019
230
23.08.2019
277
23.08.2019
771
23.08.2019
207
23.08.2019
377
23.08.2019
207
23.08.2019
278
23.08.2019
263
23.08.2019
281
23.08.2019
322
23.08.2019
1550
23.08.2019
359
23.08.2019
209
23.08.2019
1814
23.08.2019
5212
23.08.2019
297
23.08.2019
177
23.08.2019
384
23.08.2019
2767
23.08.2019
254
23.08.2019
182
23.08.2019
1248
23.08.2019
419
23.08.2019
289
23.08.2019
6396
22.08.2019
488
ТОП НОВОСТИ
22.08.2019
7635
20.08.2019
6637
18.08.2019
6625
19.08.2019
6035
18.08.2019
5717
20.08.2019
5455
23.08.2019
5229
22.08.2019
4964
19.08.2019
4648
19.08.2019
4120