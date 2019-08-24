24.08.2019
16:50
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Светская хроника

Известные грибники

В Якутске, кажется, только ленивый не выбрался в лес после дождей, которые идут всю неделю, за маслятами.

Так, чета Бурнашевых Сахая и Александр поделились своим уловом в Инстаграм.

Фитнес-тренер Эвенкийка, хомусист и певец Айсен Аммосов со своими половинками также выбрались в лес.

Кроме того, тихая охота в эти дни привлекла Нику, Олимпию и Петра Кулаковского.

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Источник: SAKHALIFE.RU.
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