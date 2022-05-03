Известные деятели культуры Якутии высказались о представлении «И они продолжили творенье мира»

Неразрывность истории Якутии с историей России красной нитью прошла через грандиозное театрализованное представление «И они продолжили творенье мира» («Эллэй эһэбит саҕаттан…»), приуроченное к 100-летию ЯАССР, которое никого из участников, зрителей не оставило равнодушным. Об этом речь шла на круглом столе, проведенном в Саха академическом театре.

«Мы стали свидетелями действительно грандиозного театрализованного представления «И они продолжили творение мира…». Перед нашими глазами ожила история Якутии и России со времен Эллэя до наших дней. Мы увидели действительно яркую мистерию, которая с первых минут захватила каждого зрителя. Она показывает силу нашей страны, нашей республики, основанную на преемственности и духовной мощи наших народов», – сказал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Как отметил художественный руководитель проекта, государственный советник РС (Я) Андрей Борисов, в республике за последние 20-30 лет создан уникальный беспрецедентный жанр – стадионный театр. «Стадионный театр начал находить свое жанровое определение в моменты Международных спортивных игр «Дети Азии», далее при проведении крупных событий республики. Например, 50-летие города Мирного, юбилеи в Алдане, Хандыге и другие. Так, жанр начал развиваться. Из года в год специалисты обретают понимание образной системы, стиля этого вида искусства. И я считаю, что наступил тот момент, когда нужно обсудить этот жанр, чтобы данное направление обретало опору в организационном, материально-техническом плане», – сказал Андрей Борисов.

По мнению известного режиссера, в стадионном театре используются элементы и спектакля, и шоу, и патриотической акции. Этот жанр способствует патриотическому воспитанию, становлению гражданского самосознания, объединяя людей исторической памятью. Молодые люди активно участвуют в постановках. «Молодежь хорошо воспринимает деятельный и действенный патриотизм. Именно искусство начинает изменение в сознании, а не экономика, не идеология. На стадионах и в театрах куется нация», – подчеркнул Андрей Борисов.

Народный писатель Якутии Николай Лугинов выделил глубину и продуманность концепции поэмы-мистерии, позволяющие прочувствовать душой историю республики.

Доктор социологических наук Ульяна Винокурова в качестве достоинства представления выделила диалог преемственности власти – это выступления первого президента республики Михаила Николаева и действующего главы Якутии Айсена Николаева. Также ученый отметила позитивный настрой собравшихся людей, взаимодействие творческих коллективов, участие большого количества детей и молодежи. Также прямая трансляция по всей республике создала визуальное и коммуникативное единство людей.

«Это и есть достижение той цели, ради которой представление было создано, – добиться солидарного единения. Это было именно торжественное историческое событие, а не просто представление», – сказала Ульяна Винокурова.

По словам историка Афанасия Николаева, история имеет свойство повторяться и идея построить сценарий мероприятия вокруг Эллэя как основного культурного героя народа саха – правильная.

Ариан Ермолаев, главный художник-постановщик представления, обратил внимание на то, что был собран огромный визуальный контекст, материалы, подобраны неслучайная музыка, наибольший технологический инструментарий, средства выражения. «Мы впервые не старались, чтобы актеры переигрывали. Действие было важнее», – сказал он.

Продюсер Владимир Иванов сказал, что мероприятие является генеральной репетицией перед запуском Евразийского проекта.

По мнению поэта, главного редактора журнала «Чолбон» Гаврила Андросова, представление позволило переосмыслить вековой исторический путь народа, отдать дань памяти выдающимся личностям, через призму прошлого посмотреть в будущее и понять главное – для развития необходимо сохранение языков.

По словам тележурналиста Евдокии Избековой, представление фонтанировало новыми неожиданными сценическими идеями, находками.

Как отметил кинорежиссер Никита Аржаков, искусство интуитивно предсказывает будущее и всем работникам искусства и культуры нужно объединиться на основе базовых ценностей народа.

Андрей Борисов считает, что наступил момент, когда надо определиться с главными постулатами верований, религии, культуры.

«История Якутии немыслима без истории России. И история России немыслима без истории Якутии. Поэтому на стадионном театральном представлении встретились святое имя России – благоверный князь Александр Невский и прародитель, родоначальник культурных кодов народа саха Эллэй Боотур», – подчеркнул Андрей Борисов.

Напомним, 27 апреля, в день 100-летия ЯАССР, на театрализованном представлении – поэме-мистерии показали основные исторические этапы развития Якутии. Участие в постановке приняли все учреждения культуры столицы – это порядка 1750 артистов, музыкантов и творческих коллективов, среди которых студенты, 400 детей. Зрителями на стадионе «Триумф» стали делегации всех районов республики.