Известные деятели культуры и искусств России поделились опытом и знаниями со студентами АГИКИ

Сегодня, 7 октября, в стенах АГИКИ состоялось открытие арт-школы «Культура и искусство», где студенты вуза смогут пройти мастер-классы и узнать о современных тенденциях в профессии от молодых практиков — известных в стране режиссеров, сценаристов, руководителей киностудий, танцоров и художников. Следует отметить, что проект реализован благодаря Российскому обществу «Знание» в рамках федеральной программы «Умные недели».

«12 мая этого года прошёл внеочередной съезд Российского общества «Знание», где объявили о перезагрузке работы организации. На съезде выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, который поставил задачу постараться дойти до молодежи, уйти от формата «говорящих голов» и выйти на живой контакт. В частности, одним из решений этих задач стали «Умные недели», начавшиеся с июня. Якутия стала 56 регионом в стране, где собрались профессионалы в области культуры и искусств — основных направлений программы в сентябре и октябре этого года. Благодатной почвой для проведения этих мероприятий, конечно, обладали АГИКИ, Якутский колледж культуры и искусств им. Макаровой и Якутское художественное училище им. Романова», — сообщил председатель Якутского отделения общества «Знание», первый проректор АГИКИ Станислав Иванов.

Он уточнил, в первый день работы арт-школы приглашённые спикеры — режиссёр, сценарист, преподаватель НИУ ВШЭ, автор первой книги по интерактивному сторителлингу в России Ната Покровская; режиссёр, актёр дубляжа Александр Новиков-Янгинов, танцор, хореограф-постановщик, балетмейстер Юрий Летючий и творческий дуэт современных художников «МАСтер и КАтерина», посвятили время студентам Арктического института. Проведены 12 мероприятий — лекции, мастер-классы и практикумы по разным темам.

«Мне интересно будет не только делиться свои опытом, но и послушать всех, кто живет в «Сахавуде», научиться от них чему-то новому. О феномене якутского кино я знаю уже несколько лет и смотрела два фильма — «Пугало» и «Нуучча». Последний удалось посмотреть в рамках фестиваля «Кинотавр» в Сочи. После просмотра я советовала всем посмотреть новую киноработу Владимира Мункуева, так как это интересное, свежее высказывание. Желаю якутскому кино скорее захватить весь мир», — отметила в своём комментарии Ната Покровская. Со студентами она поделится опытом доведения собственных идей до завершения без помощи вдохновения и иных «магических инструментов», конструирования историй в кинематографе, а также созданием интерактивных проектов. В этом направлении эксперт является одним из пионеров в стране.

Юрий Летючий будет разбирать азы постановочных номеров и технику contemporary dance — современный сценический танец. «К сожалению, за это время мы не сможем рассмотреть много техник. В качестве главной будем брать самую продвинутую технику в современном искусстве — flying-low. В ней сейчас работает большинство современных театров, профессиональных танцовщиков, в том числе и проекта «Танцы на ТНТ». Данную технику берут за основу, а дальше уже добавляют либо свои наработки, либо миксуют с другими техниками, в результате получается своего рода импровизация», — рассказал Летючий.

Будущим актёрам и режиссёрам Александр Новиков-Янгинов рассказал немного о тонкостях работы актера дубляжа, поделился познаниями в актёрском мастерстве, а также уточнил устройство киноиндустрии в России и зарубежом.

Творческий дуэт «МАСтер и КАтерина» путешествует по всему миру и коллекционирует маски разных народов. На базе проведённых ими исследований, где маска — центральный элемент произведения искусства, создаются удивительные работы. Со студентами они поделились формулой своего успеха в современном искусстве, опытом, а также важности общения в творчестве. Помимо этого они ожидают получить за время работы школы новый заряд вдохновения. «Мы очень давно хотели посетить Якутию, у нас очень много есть разной информации, и нам очень интересны якутские маски, хотя вчера нам друзья сказали, что здесь их нет, но мы обязательно найдём, и переубедим их, потому что нет культуры, в которой не было бы масок. Поэтому мы обязательно посетим местные музеи, нас также интересуют и костюмы, и костяные изделия. Я думаю, что по итогам у нас родится новая работа», — говорит Екатерина Плешкова, женская половина творческого дуэта.

Студенты творческого вуза Якутии проявили большой интерес ко всем площадкам школы и приняли участие как в очном, так и в дистанционном формате в виду существующих пандемийных ограничений. Но это не помешало им получить огромное удовольствие от общения с известными деятелями искусств, о чем свидетельствуют вопросы, поступившие от них во время пленарной дискуссии «Люди культуры — на сцене и закулисами». Высокий уровень организации мероприятия смог оценить первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Левочкин, которому культура и искусство близки не только по долгу службы, но и за счёт его серьезных интересов драматургией: он является автором пьесы.

«Отрадно осознавать факт того, что в отрасли культуры и искусств появляются новые имена и лица, которые продвигают новые тренды и технологии обучения, что даст нашим ребятам существенный толчок для достижения поставленных целей, реализации смелых и интересных идей. Надеемся, что наше общение с гостями сегодняшних мероприятий не прекратится и выльется в новый метод коллаборации, обмена опытом не только в современных веяниях, но и традиционной культуре народов Арктики», — подчеркнула ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

Арт-школа продлится до 8 октября и также охватит студентов Якутского колледжа культуры и искусств им. Макаровой и Якутского художественного училища им. Романова. Станислав Иванов поделился, что на данном этапе программы появилась идея расширить ее и проводить мастер-классы, лекции и практикумы в близлежащих районах республики.

Справка

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