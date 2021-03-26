26.03.2021
15:45
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Якутия

Известны сроки закрытия автозимников в Якутии

В Якутии стал известен ориентировочный график поэтапного снижения грузоподъемности и закрытия автомобильных дорог, сообщили ЦУР Якутии в Минтрансе республики.

Так, автозимники из поселка Хатассы в село Павловск, а также из Кангалассов в Соттинцы закроются приблизительно 15 апреля. Ограничение до 30 тонн введут 2 апреля.

Ранее стало известно, что дорога Якутск — Нижний Бестях закроется также ориентировочно 15 апреля.

Сроки могут быть изменены исходя из фактической погоды и состояния льда.

Подробную информацию смотрите в таблице:

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Источник: https://www.instagram.com/p/CM3yXQAsJ86/
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