26.03.2021
15:45
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Якутия
Известны сроки закрытия автозимников в Якутии
В Якутии стал известен ориентировочный график поэтапного снижения грузоподъемности и закрытия автомобильных дорог, сообщили ЦУР Якутии в Минтрансе республики.
Так, автозимники из поселка Хатассы в село Павловск, а также из Кангалассов в Соттинцы закроются приблизительно 15 апреля. Ограничение до 30 тонн введут 2 апреля.
Ранее стало известно, что дорога Якутск — Нижний Бестях закроется также ориентировочно 15 апреля.
Сроки могут быть изменены исходя из фактической погоды и состояния льда.
Подробную информацию смотрите в таблице:
Источник: https://www.instagram.com/p/CM3yXQAsJ86/
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