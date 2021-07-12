Известны победители грантов Алмазэргиэнбанка

АЭБ профинансирует 13 проектов общественных организаций и 14 проектов корпоративных волонтеров.

Алмазэргиэнбанк направит 1 млн рублей на реализацию 13 проектов некоммерческих организаций республики и 14 проектов корпоративных волонтеров АЭБ. Победители ежегодного конкурса грантов банка стали известны 6 июля по итогам заседания экспертной комиссии.

В ходе заявочной кампании 2021 года на конкурс поступили 50 заявок, из которых 34 – от общественных объединений Якутии и 16 от корпоративных волонтеров банка.

«В этом году мы проводим конкурс социальных и благотворительных проектов во второй раз. Можно констатировать, что активность по сравнению с 2020 годом стала выше, как и качество предоставляемых работ. Каждую заявку оценивали эксперты, в том числе представители организаций – социальных партнеров АЭБ, выставляли баллы. Их сумма учитывалась при подведении итогов. Я хотел бы поблагодарить всех участников за проявленный к конкурсу интерес. В Якутии некоммерческий сектор всегда активно подключается к решению значимых для населения задач, поднимает действительно важные для людей вопросы. Для АЭБ финансовая, информационная, организационная поддержка созидательных инициатив – важная составляющая реализации политики устойчивого развития», — подчеркнул председатель экспертной комиссии, председатель правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов.

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Детство без границ», «Старшее поколение», «Чистая среда», «Здоровое поколение» и «Финансовая грамотность». 13 проектов НКО будут поддержаны на общую сумму 650 тысяч рублей, на реализацию 14 проектов корпоративных волонтеров АЭБ направит 350 тысяч.

Оператором конкурса выступил Единый ресурсный центр поддержки СО НКО и гражданских инициатив РС(Я). Из-за ограничительных мер, установленных в связи с распространением COVID-19, прием заявок и экспертиза проходили полностью в онлайн-формате.

В состав экспертной комиссии вошли в том числе председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев, руководитель Единого ресурсного центра поддержки СО НКО и гражданских инициатив Ольга Вешникова, руководитель благотворительного фонда поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья РС(Я) «Харысхал» («Милосердие»).

Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте АЭБ (https://albank.ru/ru/invest/about/social-responsibility) и напортале Единого ресурсного центра Якутии www.erc-portal.ru