27.07.2020
14:09
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Культура & Образование

Известны имена «стобалльников» по истории и физике

По физике максимальное количество баллов набрали выпускники Республиканского лицея-интернат – Айтал Унаров и Байдам Филатов. Знания по истории на блестящем уровне показала ученица школы номер 20 города Якутска – Айкануш Мрдеян.

Напомним, 13 июля якутские выпускники, планирующие поступать в вузы, написали ЕГЭ по физике и истории. На экзамен по физике зарегистрировались 1251 человек, по истории – 912.  Экзаменационная работа по физике состояла из двух частей и включала в себя 32 задания. На экзамене участникам было разрешено использовать непрограммируемый калькулятор с возможностью вычисления тригонометрических функций и линейку. 

Участники ЕГЭ по истории выполняли экзаменационную работу, которая состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий. На экзамене по истории дополнительные материалы не использовались.

Участники могут ознакомиться со своими результатами на портале www.check.ege.edu.ru или в образовательной организации, где были зарегистрированы на участие в ЕГЭ.

Источник: Пресс-служба министерства образования и науки РС(Я)
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