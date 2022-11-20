Известную правозащитницу Якутии обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ

Полиция попыталась привлечь к административной ответственности председателя общественной организации «Комитет родителей солдат и матросов РС(Я)» Марию Емельянову за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Однако Якутский городской суд прекратил дело в связи с истечением сроков давности.

Протокол в отношении Емельяновой был составлен 27 октября УУП ОУУП и ПДН ОП N3 МУ МВД России «Якутское» по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Как указано в решении суда, Центром противодействия экстремизму МВД по РС(Я) были получены аудиозаписи выступления Емельяновой во время съезда правозащитной общественной организации «Конгресс Саха», прошедшего 27 июня в ресторане «Высота 160» на территории парка активного отдыха «Урдэл».

В речи председателя общественной организации «Комитет родителей солдат и матросов РС(Я)» полиция усмотрела признаки дискредитации Вооруженных сил РФ, а именно ею было допущено высказывание, где она рекомендовала призывникам не подписывать никаких бумаг.

Судья Цыкунова Валентина, рассматривая дело, отметила, что трехмесячный срок давности привлечения Марии Емельяновой к административной ответственности начал исчисляться с 27 июня и истек 27 сентября, в то время как протокол составлен 27 октября.

В связи с этим суд 15 ноября прекратил дело, так как производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков давности привлечения к административной ответственности.

Сама Мария Емельянова в судебном процессе не участвовала, направив ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие в связи с выездом за пределы Якутии в госпитали, где проходят лечение тяжелораненые.

В марте этого года, накануне празднования столетия Постоянного представительства Якутии при Президенте России председатель республиканского Комитета родителей солдат и матросов Мария Емельянова была отмечена юбилейным памятным знаком.

Мария Егоровна более 20 лет ведёт работу по защите прав военнослужащих, представляет их интересы в Восточном военном округе. По просьбе матерей Якутии выезжает в Южный, Центральный и Сибирский военные округа.

Ходатайство Лиги женщин города Якутска о признании заслуг Емельяновой было поддержано постпредом Андреем Федотовым.

Источник: 1sn.ru