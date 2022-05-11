Известному запевале осуохай вручили памятный знак 100-летия ЯАССР

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов вручил памятный знак 100-летия ЯАССР известному запевале осуохай Егору Михайловичу Осипову. 5 мая Егору Михайловичу исполнилось 95 лет.

Министр отметил огромную роль в сохранении культурных ценностей живых хранителей традиций – запевал осуохай. Напомнил о состоявшемся в 1945 году осуохай Победы, как символа единения народов. Также в этот день министр возложил цветы к мемориалу на пл. Победы.

Егор Михайлович Осипов награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», участвует в группе «Осуохай», автор нескольких книг об «Осуохай». Награжден знаком «Саха сирин Дархан этээччитэ», нагрудным знаком «Почетный старейшина Республики Саха (Якутия)», юбилейным знаком «380-летие основания Якутска!», Юбилейным знаком «Ветеран Великой Отечественной войны», медалью «Маршал Советского Союза Жуков», юбилейной медалью «120 лет И.В. Сталину» и многими юбилейными наградами, грамотами и знаками. 5 мая 2022 года ему исполнилось 95 лет.