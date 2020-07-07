07.07.2020
14:20
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Происшествия

Известный якутский бизнесмен стал жертвой вандалов

Неизвестные лица разбили стекла на фасаде магазина, принадлежащего известному якутскому предпринимателю и политику Владимиру Федорову.

Пострадавший торговый центр расположен напротив офисного здания по проспекту Ленина 1.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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